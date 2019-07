FOTO: V Moskve naďalej bojujú za ochranu práv nezávislých kandidátov

Moskovský opozičný politik a aktivista Iľja Jašin (uprostred vpravo) a protikorupčná právnička Ľubov Soboľová kráčajú počas protestu v Moskve 14. júla 2019. Ruská polícia zatkla v nedeľu desiatky účastníkov nepovoleného protestu v centre Moskvy. Medzi zadržanými bolo aj mnoho spolupracovníkov a stúpencov opozičného lídra Alexeja Navaľného. Na demonštrácii sa zúčastnilo takmer 2000 ľudí, ktorí protestovali proti snahám o vylúčenie opozičných kandidátov zo septembrových volieb do moskovského mestského zastupiteľstva. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 15. júla (TASR) - Kampaň na ochranu práv nezávislých kandidátov na poslancov Moskovskej mestskej dumy pokračuje, uviedol v pondelok pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy jeden z uchádzačov o post poslanca, Iľja Jašin.Uviedol to po tom, ako sa v nedeľu v Moskve pred sídlom mestskej volebnej komisie konalo zhromaždenie, ktorého účastníci sa domáhali registrácie nezávislých kandidátov do komunálnych volieb.Pôvodne pokojné zhromaždenie prerástlo do potýčok s políciou, ktorá následne zadržala 39 ľudí. Polícia ich po výsluchu a spísaní protokolu počas noci na pondelok postupne prepúšťala na slobodu.Medzi zadržanými boli aj nezávislí kandidáti Ľubov Soboľová, Iľja Jašin, Ivan Ždanov a Julija Gaľaminová, potvrdila v pondelok internetová stránka OVD-INfo, ktorá poskytuje právnu pomoc a rady osobám zadržaným na protivládnych pochodoch a zhromaždeniach.Soboľová, ktorá ako právnička pôsobí vo Fonde boja s korupciou (FBK) založenom politikom Alexejom Navaľným, pre TV Dožď uviedla, že polícia ju stíha za kladenie odporu orgánom činným v trestnom konaní a porušenia zákona o organizovaní verejných zhromaždení.Zdôraznila, že bude pokračovať v hladovke a bude chodiť denne na námestie Trubnaja ploščaď na podporu nezávislých kandidátov do Moskovskej mestskej dumy.Podľa denníka Novaja gazeta viacerí zadržaní webový server OVD-Info informovali, že polícia proti nim použila násilie, pričom traja zo zadržaných museli byť hospitalizovaní.Nedeľné verejné stretnutie kandidátov na poslancov Moskovskej mestskej dumy s voličmi bolo reakciou na oznámenie zo soboty, že kvôli "" na podpisových hárkoch môže volebná komisia odmietnuť zaregistrovať mnohých nezávislých kandidátov. Medzi nimi je aj Soboľová, Jašin a Gaľaminová.Najčastejšie sa ako dôvod pre odmietnutie registrácie uvádza prekročenie prípustnej hranice desať percent pre podiel neplatných podpisov a chyby v odovzdaných dokumentoch.Rozhodnutie o registrácii kandidátov musí Moskovská okresná volebná komisia prijať do 16. júla.Jej predseda Valentin Gorbunov v pondelok podľa rozhlasu Echo Moskvy informoval, že príslušné dokumenty na registráciu odovzdalo viac ako 292 ľudí, z ktorých ako kandidátov zaregistrovali 187 osôb. V prípade 94 osôb zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie. Moskovská mestská volebná komisia odmietla zaregistrovať deviatich kandidátov. Gorbunov ich mená neuviedol.V rozhovore pre Echo však v nedeľu kritizoval Soboľovú, že na volebnú komisiu vyvíja nátlak prostredníctvom sociálnych sietí. Gorbunov vysvetlil, že v prípade Soboľovej bolo z jej podpisových hárkov za neplatné vyhlásených 725 podpisov, čo predstavuje viac ako zákonom povolených desať percent, a Soboľová tak nemá dostatok podpisov na registráciu.Uviedol, že na jej podpisových hárkoch boli aj mená už zosnulých, mená ľudí žijúcich v iných volebných obvodoch, ako aj takých, ktorí majú v Moskve len dočasné povolenie na pobyt.Gorbunov v rozhovore vyzval uchádzačov o posty komunálnych poslancov, ktorí nemajú dostatok platných podpisov, aby sa dostavili na zasadnutia okresných volebných komisií a dokázali "". Komisia je "", ubezpečil.Voľby do Moskovskej mestskej dumy sa uskutočnia 8. septembra spolu s voľbami do ďalších zastupiteľských orgánov.