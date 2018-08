FOTO: Vígľaš ožil historickými autami, gentlemanmi a štýlovými dámami

Na snímke účastník 4. ročníka The Grand Retro Show na Námestí SNP v Banskej Bystrici 4. augusta 2018. Na stretnutí a výstave sa zúčastnilo viac ako 60 historických vozidiel, vyrobených v medzivojnovom období 20. storočia. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Na snímke retro módna prehliadka s názvom Elegancia a štýl prvej republiky 1918 - 1939 počas 4. ročníka The Grand Retro Show na Námestí SNP v Banskej Bystrici 4. augusta 2018. Na stretnutí a výstave sa zúčastnilo viac ako 60 historických vozidiel, vyrobených v medzivojnovom období 20. storočia. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Vígľaš 4. augusta (TASR) – Zámok vo Vígľaši v sobotu ožil luxusnými historickými vozidlami, pravými gentlemanmi a štýlovými dámami. Koná sa tam 4. ročník The Grand Retro Show, ktorá prináša zábavu pre veľkých i malých. Na zámockom nádvorí môžu obdivovať okolo 60 áut, z ktorých drvivá väčšina má rok výroby do roku 1945. Celé popoludnie je spestrené bohatým kultúrnym programom.uviedla manažérka tamojšieho hotela Veronika Harmanová.dodala Harmanová.Podľa spoluorganizátora akcie Martina Mladoňa tohtoročným The Grand Retro Show si zároveň pripomínajú 100. výročie založenia Československa.konštatoval Mladoň s tým, že obdivovať možno aj motorky.