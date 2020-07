Fotograf Lukáš Kimlička: Ak chcete dokonalú fotku z dovolenky, stačí mobil a pár trikov

Odniesť si z dovolenky pekné okamihy, zvečnené prostredníctvom fotoaparátu v mobile, chce však každý.

Ešte lepšie je, že vydarené zábery si nemusíte nechávať len pre seba či priateľov na sociálnych sieťach. Ak sa s nimi podelíte v súťaži Huawei Next Image, môžete vyhrať napríklad smartfón série Huawei P40 či dokonca hlavnú cenu 10-tisíc dolárov. Jediná podmienka je mať fotku, zhotovenú akýmkoľvek telefónom Huawei. Prihlásiť ju môžete do jednej z piatich kategórii tu.

O praktické tipy, ako odfotiť pôsobivý záber, ktorý bude nielen magnetom na instagramové lajky, ale zaujme aj porotu vo fotosúťaži, sa podelil ten najpovolanejší: známy fotograf a porotca lokálneho kola fotosúťaže Huawei Next Image, Lukáš Kimlička.

Stávka na istotu

Svetlo je pri fotke zo všetkého najdôležitejšie - a to platí aj pre tie z dovolenky či výletu. “Nie je dobré fotiť napoludnie, keď je prudké slnko, ktoré hádže ostré a veľké tiene. Vždy je lepšie fotiť skoro ráno alebo potom už v poobedňajších hodinách. Farby robia veľa, a svetlo s nimi má veľa spoločné. Ja najradšej fotím exteriér počas tzv. zlatej hodiny, teda tesne predtým, ako slnko začne zapadať. Vtedy sa fotí príroda takpovediac na istotu,” hovorí Lukáš.

Radšej ubrať

Podľa Lukáša je dôležité riadiť sa základným heslom - menej je viac. “Keď je na jedinom zábere veľa ľudí, veľa architektúry, aj veľa prírody a pozadia, tak sa aj z dobre myslenej fotky stane guláš. Preto preferujem radšej minimalistický prístup: teda napríklad zátišie alebo opustený strom na lúke. Keď toho na fotke nie je veľa, oveľa lepšie vynikne jej atmosféra.”

Aj selfie môže byť umenie

Keď si niekto chce sám spraviť peknú selfie v exteriéri, s nejakým zaujímavým pozadím, opäť sa oplatí dávať pozor najmä na svetlo. “Môžete mať aj to najzaujímavejšie pozadie a dokonalý uhol, no ak je fotka zachytená napoludnie, slnko urobí veľké tiene pod očami, čo nevyzerá dobre,” približuje Lukáš a dodáva: “Dnes existuje veľa aplikácií, ktoré spravia peknú farebnosť, tonalitu, dá sa s tým pohrať v postprodukcii. Môžem urobiť zlý portrét, ale preženiem to rôznymi filtrami a zrazu je výsledok dobrý.”

Black and white

“Veľa ľudí prekvapí, keď to vyskúšajú, ale niekedy naozaj vyzerá fotka lepšie v čiernobielej verzii. Huawei telefóny sú v tomto skvelé, lebo vedia prehodiť fotku okamžite do čiernobieleho filtra,” radí skúsený fotograf. Toto platí podľa Lukáša najmä pre prírodu alebo oblaky.

Nebáť sa skúšať

Ani profesionáli nejdú vždy na istotu. Úplne banálny, avšak veľmi účinný tip podľa Lukáša je cvakať čo najviac. “Aj ja sám to robím. Veľa ľudí sa smeje, že som fotograf a neviem niečo odfotiť na prvý krát. Ale takto to jednoducho funguje - z jednej lokácie zhotovím asi 30 fotiek a potom si vyberám jednu, ktorá je najlepšia.”

Rovnako je dobré poznať svoj mobil, teda režimy fotoaparátu, ktoré ponúka. “Ja osobne sa snažím v mnohých situáciách zachytiť ten istý záber cez rôzne režimy. Najradšej mám širokouhlý alebo nočný režim, no aj s priblížením sa dá pekne vyhrať. Takto si viem porovnať, čo mi vedia ponúknuť. Potom si na to sadnem a vyberiem záber, ktorý sa mi páči najviac.”

Najfotogenickejšie miesto na Slovensku

Keďže cestovanie do zahraničia je tento rok výrazne obmedzené, Lukáš dal aj tip na destináciu, ktorá je podľa neho u nás najlepším kandidátom na krásne zábery. “Tatry sú moja srdcovka. Mám ich veľmi rád nielen preto, že sa tam dá skvele vypnúť, ale obzvlášť sa mi na nich páči to, že sú fotogenické v každom počasí a ročnom období. Nezáleží na tom, či je to v lese, pri jazere alebo na lúke.

Ale aj v meste sa dá urobiť dobrá fotka, a nemusí to byť len známa pamiatka. Stačí nájsť dobrý kút, s pekným svetlom alebo atmosférou. Môže to byť námestie, fontána, stará budova. Stačí si všímať okolie a mať so sebou telefón s kvalitným foťákom. S ním sa dnes dajú robiť naozaj divy,” uzatvára Lukáš.