Fotografická súťaž Choď a foť pozná víťazov

Prešov 21. novembra (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska vyhodnotila fotografickú súťaž Choď a foť. Do siedmeho ročníka súťaže o najkrajšie zábery z Prešovského kraja bolo prihlásených 431 snímok. Najviac v kategórii Príroda. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.Fotografie boli rozdelené do kategórií - Black & white, Kultúra, tradície a história, Príroda a Šport a športové aktivity. Víťazov určila odborná porota, ktorej predsedal Jano Štovka, ktorý je zároveň podpredsedom Asociácie profesionálnych fotografov Slovenskej republiky (APFSR)."Tento ročník fotosúťaže bol podľa môjho názoru veľmi plodný. Spolu s kolegami sme mali možnosť vidieť množstvo vynikajúcich fotografií. Som veľmi rád, že na snímkach vidieť a cítiť to, že fotografi premýšľajú a snažia sa dostať na miesta, ktoré nie sú úplne bežné, kde sa vyžaduje aj určitá fyzická aktivita," povedal Štovka.Ďalšími členmi poroty boli predseda APFSR Martin Krystýnek, člen APFSR Stano Mihalík a Ladislav Biath z Ephoto Slovakia.Úlohou profesionálnych i amatérskych fotografov bolo zachytiť krásy a zaujímavosti Prešovského kraja. Aj tento rok bolo prihlásených najviac, 222, záberov v kategórii Príroda. Z kategórie Príroda vzišla aj snímka ocenená cenou predsedu poroty, ktorej autorkou je Lucia Petrušová."Fotografia zamrznutého Štrbského plesa vznikla za krásneho slnečného počasia, keď nad zamrznutým plesom 'vykukla' takzvaná polárna žiara (opar). Fotenie prebiehalo za pomoci statívu a hľadania si správnej kompozície, kde už samotná kulisa prírody a ľudí spravila krásnu symbiózu obrazu, v tomto prípade fotografie," povedala Petrušová.Prvé miesto v kategórii Black & White získal Tibor Šarišský s fotografiou Mláka (Prešov) a v kategórii Kultúra, tradície a história porota udelila prvé miesto Martinovi Bugárovi za fotografiu Zemiakové pivničky z Liptovskej Tepličky s výhľadom na Tatry (Liptovská Teplička). Marián Kuric zvíťazil v kategórii Príroda s fotografiou Osamotený (Zamkovského chata) a v kategórii Šport a športové aktivity obsadil prvé miesto Tibor Šarišský s fotografiou Hasiči (Prešov). Cenu predsedu poroty získala Lucia Petrušová za fotografiu Zamrznuté Štrbské pleso v opare (Štrbské pleso) a cenu Grand prix získal Marián Kuric za fotografiu Mesačnou cestou (Téryho chata)."KOCR Severovýchod Slovenska teší, že záujem o túto súťaž každoročne rastie. Jednotlivé miesta v Prešovskom kraji sú veľmi fotogenické, preto s kampaňou budeme pokračovať aj v budúcom roku. Každý rok sa tešíme na jedinečné, často dych berúce snímky," uviedol výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.Okrem víťazov v jednotlivých kategóriách boli vybrané aj finálové fotografie. Spolu s víťaznými snímkami ide o 47 záberov. Spomedzi nich vyberie najobľúbenejšiu fotografiu verejnosť v internetovom hlasovaní, ktoré bude prebiehať od štvrtka do 6. decembra 2019 na webstránke Severovýchod Slovenska na Facebooku.Finálové fotografie budú súčasťou putovnej výstavy Choď a foť 2019. Výstavu odštartuje v Divadle Jonáša Záborského v Prešove vernisáž za účasti autorov fotografií, ktorá sa uskutoční 17. decembra o 17.00 h. V budúcom roku bude výstava putovať na rôzne miesta na Slovensku i v zahraničí.