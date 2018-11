Fox News: Demokrati zrejme získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov

Voliči čakajú v rade vo volebnej miestnosti v Doylestowne počas polčasových volieb v Spojených štátoch v utorok 6. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. novembra (TASR) - Opoziční demokrati zrejme získajú väčšinu kresiel v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu. Vyplýva to z prognózy americkej televízie Fox News, ktorá je blízka republikánom prezidenta USA Donalda Trumpa.V prípade, že túto prognózu potvrdia výsledky utorkových kongresových volieb, demokrati by získali kontrolu nad dolnou komorou Kongresu po prvý raz po ôsmich rokoch.Podľa televízie Fox News by strata väčšiny kresiel v Snemovni bola vážnym úderom pre prezidenta Trumpa a ohrozila by realizáciu jeho legislatívnej agendy v druhej polovici jeho funkčného obdobia. Potenciálne by tiež mohla ohroziť cestu k vyšetrovaniu Trumpa, prípadne aj k jeho možnému impeachmentu.Američania si v rámci supervolebného utorka volia všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov. Okrem nich sa o znovuzvolenie uchádzalo aj 35 zo 100 senátorov. V hre tiež bolo 39 miest guvernérov jednotlivých štátov Únie.Republikáni majú v súčasnosti väčšinu v oboch komorách Kongresu. Mnohí analytici vopred predpovedali, že by Republikánska strana mohla stratiť kontrolu nad Snemovňou reprezentantov, ale že si zrejme udrží väčšinu v Senáte.