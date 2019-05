Fpt Slovakia v Košiciach chce do 2022 zamestnávať 500 IT špecialistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. mája (TASR) - Spoločnosť Fpt Slovakia so sídlom v Košiciach, ktorá oslavuje piate výročie svojho vzniku, zamestnáva 250 IT špecialistov. Do roku 2022 ich chce prijať ďalších 250. TASR o tom za firmu informovala Andrea Kalafusová.uviedol výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti Fpt Slovakia v Košiciach Olaf Baumann. Zdôraznil, že to neznamená len zamestnať nových ľudí, ale tiež priniesť do Košíc nový biznis a nových zákazníkov.naznačil smerovanie spoločnosti jej výkonný riaditeľ Tran Coi.Na slovenský IT trh firma vstúpila v roku 2014 ako prvý ázijský investor vo východoslovenskom regióne. Ako uviedla Kalafusová, jej materská spoločnosť FPT Software je najväčšou vietnamskou spoločnosťou zameranou na vývoj software.Za päť rokov Fpt Slovakia získala zákazníkov z ôsmich krajín sveta. Celkový vlaňajší obrat firmy predstavoval 12 miliónov eur. Materská FPT Software v roku 2018 oslávila 30 rokov existencie a podpísala najhodnotnejšiu zmluvu v histórii svojho podnikania. Kontrakt v hodnote 100 miliónov USD uzavrela s hlavnou európskou energetickou spoločnosťou innogy SE.spresnila Kalafusová s tým, že vlani v októbri napríklad otvorili laboratórium pre simuláciu používania rôznych zariadení do domácnosti v prostredí SmartHome.dodala.Spoločnosť Fpt Slovakia si päťročné firemné jubileum pripomenie v utorok (28. 5) celodenným programom, okrem iného aj stretnutím s členmi združenia Košice IT Valley, prehliadkou pracovných priestorov firmy a symbolickou výsadbou stromov na Južnej triede v Košiciach.