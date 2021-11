Francúz oznámil kandidatúru na prezidenta kontroverzným videom, prirovnávajú ho ku Trumpovi

Ulice plné moslimov vo videu

Chce zachrániť Francúzsko

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Niekdajší kontroverzný novinár Eric Zemmour, ktorý má na konte viacero odsúdení za nenávistné prejavy, v utorok oficiálne vstúpil do boja o post francúzskeho prezidenta. Zároveň varoval svojich priaznivcov, že ich pravdepodobne budú označovať za rasistov z dôvodu, že podporujú jeho protiimigračné a protiislamské názory.Zemmoura vo Francúzsku pre jeho burcujúci populizmus porovnávajú s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Kandidatúru oznámil prostredníctvom vopred nahratého videa. „Máte pocit, že už nie ste v krajine, ktorú ste poznali. Cítite sa ako cudzinci vo svojej vlastnej krajine,“ poznamenal.Zemmour sa na videu stretáva s rôznymi ľuďmi, pričom nakrútené davy na jeho zhromaždeniach a bežní pracovníci zobrazení pri svojej práci boli takmer výlučne ľudia svetlej farby pleti. Na druhej strane, osoby tmavšej farby pleti na videu možno zhliadnuť, ako čakajú v radoch na prídel jedla, tlačia sa do preplneného vlaku alebo sa motajú po stanovom mestečku medzi odpadkami. Ďalšie zábery ukazovali parížske ulice plné moslimov kľačiacich pri modlitbách.„Už nie je čas Francúzsko reformovať, ale zachrániť. Preto som sa rozhodol kandidovať v prezidentských voľbách," skonštatoval 63-ročný Zemmour. Svojich podporovateľov upozornil, že to bude náročná kampaň. „Povedia vám, že ste rasisti. Budú o mne hovoriť tie najhoršie veci,“ odkázal priaznivcom.O post prezidenta v budúcoročných voľbách sa chcú uchádzať približne tri desiatky kandidátov. Očakáva sa, že medzi nimi bude aj súčasný prezident Emmanuel Macron. Ten však zatiaľ svoju kandidatúru ešte neoznámil.