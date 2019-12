Francúz Rabiot bol najhorší letný nákup v Serii A, tvrdí Sportmediaset

A. Rabiot, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 30. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Adrian Rabiot je podľa talianskeho portálu Sportmediaset najväčším sklamaním v Serii A spomedzi letných prestupov. Talianske médium pripomína, že 24-ročný súčasný hráč turínskeho Juventusu prišiel do tímu úradujúceho talianskeho šampióna ako voľný hráč, no so sedemmiliónovým ročným platom je piatym najdrahším hráčom "".Sportmediaset okrem Rabiota udáva aj ďalších päť najväčších sklamaní medzi letnými nákupmi v najvyššej talianskej súťaži. Zaraďuje do tejto skupinky Chorvátov Anteho Rebiča (v AC Miláno na hosťovaní z Eintrachtu Frankfurt) a Nikolu Kaliniča (hosťovanie v AS Rím z Atletica Madrid), Čilana Alexisa Sancheza (v Interi Miláno na hosťovaní z Manchestru United), Mexičana Hirvinga Lopeza (SSC Neapol ho kúpil za 42 miliónov eur) a Taliana Simona Verdiho (v AC Turín na hosťovaní z SSC Neapol).