Francúzi chcú, aby parížsku Notre-Dame obnovili do pôvodnej podoby

Na archívnej snímke katedrála Notre Dame v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. apríla (TASR) - Tesná väčšina Francúzov chce, aby bola katedrála Notre-Dame, poškodená požiarom, obnovená presne tak, ako vyzerala predtým. Ukázali to v utorok zverejnené výsledky prieskumu spoločnosti YouGov, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.Francúzska vláda sa chystá presadiť zákon, ktorý je zameraný na obnovu tejto slávnej parížskej pamiatky do piatich rokov. Preto sa uskutočnil prieskum verejnej mienky a 54 percent opýtaných Francúzov v ňom uviedlo, že chce, aby bol chrám obnovený presne tak, ako vyzeral pred ničivým požiarom z 15. apríla.Iba štvrtina respondentov podporuje nápad, že obnova by mala zahŕňať moderné architektonické prvky, čo presadzuje francúzsky prezident Emmanuel Macron. Ďalších 21 percent opýtaných nemalo na to žiadny názor. Prieskum urobila spoločnosť YouGov pre dve francúzske médiá.Francúzsko už spustilo medzinárodnú architektonickú súťaž o obnovu štíhlej veže z 19. storočia, ktorá sa týčila nad krížením lodí v strede katedrály a ktorá sa počas obrovského požiaru zrútila dovnútra.Pri Macronovom tvrdení, že obnova gotického majstrovského diela bude rýchla, ochrancovia pamiatok dvíhajú obočie.Vyše 1100 francúzskych architektov a odborníkov na národné kultúrne dedičstvo podpísalo tento týždeň otvorený list, v ktorom prezidenta Macrona varujú pred rizikami unáhlených a rýchlych rozhodnutí.vyzvali v liste osobnosti.Finančné dary na obnovu katedrály prúdia z celého sveta, celkovo sa už nazbierala suma 850 miliónov eur.Diskusia sa teraz presunula k otázke, akým spôsobom má gotický chrám "vstať z popola".Niektorí obhajujú presnú historickú obnovu, ďalší zasa tvrdia, že na budove by mali byť využité moderné metódy a technické postupy, ktoré ľudstvo v predchádzajúcich stáročiach vyvinulo. Stavba parížskej pamiatky nazývanej Chrám Matky Božej sa začala v polovici 12. storočia.Francúzski zákonodarcovia podrobne skúmajú návrh nového zákona, ktorý má uvoľniť pravidlá verejných súťaží a iné predpisy platné pre kultúrne dedičstvo, aby to pomohlo urýchliť obnovu. Pravdepodobne začnú o tomto zákone diskutovať 10. mája, uviedol zdroj pre agentúru AFP.Zákon tiež zaručí daňové výhody darcom a zriadi verejný orgán, ktorý bude dohliadať na práce.Prieskum verejnej mienky urobila spoločnosť YouGov 26. - 29. apríla na vzorke 1010 dospelých Francúzov.