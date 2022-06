Francúzi dodajú Ukrajine obrnené transportéry VAB a turecký Baykar pošle bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2

Ukrajinu

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsko pošle na„významné množstvá“ obrnených transportérov a podporných vozidiel francúzskej výroby. Uviedol to minister obrany Francúzska Sébastien Lecornu.Turecký výrobca dronov Baykar zasdaruje tri bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2 a ľuďom v núdzi chce poslať vyzbierané peniaze z crowdfundingovej kampane.Francúzsky minister obrany v rozhovore pre denník Le Parisien povedal, že Ukrajinci potrebujú „na rýchle presuny v oblastiach pod nepriateľskou paľbou armády obrnené vozidlá.". „Francúzsko vo významných množstvách dodá prepravné vozidlá VAB, ktoré sú obrnené,“Vozidlo VAB je kolesový obrnený transportér a podporné vozidlo. Skonštruovali ho začiatkom 70. rokov 20. storočia francúzski výrobcovia Saviem a Renault a používať sa začalo v roku 1976.Francúzsky minister obrany neuviedol, kedy jeho krajina tieto vozidládodá. Povedal však, že Francúzsko skúma aj možnosť, žedodá francúzske protilodné strely Exocet.Turecký výrobca dronov Baykar na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter oznámil, že darujetri bezpilotné lietadlá Bayraktar TB2. Spoločnosť to uviedla v reakcii na crowdfundingovú kampaň „Ľudový Bayraktar“ založenú televíznou osobnosťou a politikom Serhijom Prytulom za účelom kúpy týchto bezpilotných lietadiel.Baykar vo vyhlásení uviedol, že hoci kampaň bola úspešná, rozhodol sa stroje poslať na vojnovú frontu bezplatne a žiada, aby vyzbierané peniaze išli ľuďom v núdzi na„Sme dojatí ich solidaritou a odhodlaním tvárou v tvár zdanlivo neprekonateľným výzvam,“ uviedla spoločnosť s tým, že sa modlí za spravodlivé vyriešenie konfliktu a trvalý mier.Prytula vyzval na dary na kúpu troch Bayraktarov TB2 minulý týždeň. Cieľom kampane, ktorá sa stala virálnou, bolo vyzbierať 15 miliónov dolárov, no Prytula neskôr oznámil, že len za tri dni sa im podarilo vyzbierať 20 miliónov dolárov, čo je dosť aj na štyri bezpilotné lietadlá. Jeho nadácia je jednou z najväčších crowdfundingových iniciatív.(1 EUR = 1,0572 USD)