Francúzi na ME vo futbale zrejme bez Benzemu, ale našli stratený strelecký potenciál Girouda (video)

Giroud naháňa Henryho

Benzema si poranil sval

9.6.2021 (Webnoviny.sk) - Francúzski futbalisti v generálke na európsky šampionát takmer prišli o Karima Benzemu , ale zároveň našli stratený strelecký potenciál Oliviera Girouda Muž, ktorý v minulej sezóne Premier League odohral v drese FC Chelsea iba 17 zápasov, prispel k triumfu Francúzov nad Bulharmi (3:0) dvoma gólmi.Paradoxne mu pomohlo zranenie kolegu z útoku Karima Benzemu, ktorého v 41. min vystriedal. Giroud sa strelecky presadil v 83. a 90. min, prvý gól úradujúcich majstrov sveta strelil ešte na konci prvej polhodinky Antoine Griezmann Pri efektnom zakončení zo vzduchu chrbtom k bránke mu pomohol Ivajlo Čočev zmenou smeru lopty. Najväčší poklad francúzskej ofenzívy Kylian Mbappé zostal bez gólu.Giroudove zásahy mali poradové čísla 45 a 46 v drese "Les Bleus" a už len o päť gólov zaostáva za reprezentačným rekordérom Thierrym Henrym . "Keď sa dostanem na ihrisko, vždy je najdôležitejšie urobiť si svoju prácu. Dostal som dobré lopty od spoluhráčov do pokutového územia, lebo verili, že si tam nabehnem. Ja verím, že som nesklamal," uviedol Giroud.Tréner Didier Deschamps na jeho adresu povedal: "Plánoval som mu dať menej priestoru, ale vypálilo to inak a ukázal, že stále je to strelec a dôležitá súčasť tejto partie. V tomto zápase odohral viac ako za posledné tri mesiace dokopy. Vážim si jeho nezlomnú vôľu ukázať sa na vysokej úrovni."Tridsaťštyriročný Giroud vystriedal o rok mladšieho Benzemu, ktorý si poranil sval nad pravým kolenom po hlavičkovom súboji a dopade na nohy jedného z bulharských obrancov.Spočiatku sa zdalo, že útočník Realu Madrid bude pokračovať, ale napokon si sadol na lavičku a ani rýchla masáž bolestivého miesta mu nepomohla k návratu na trávnik."Je to mŕtva noha. Dostal úder do svalu tesne nad pravým kolenom. Nechceli sme riskovať jeho pokračovanie v zápase, preto zostal v opatere lekárov. Nie je to nič dramatické, náš medicínsky tím je na vysokej úrovni," skonštatoval tréner Didier Deschamps.Francúzi rozbehnú svoju účasť na majstrovstvách Európy v utorok 15. júna ostro sledovaným súbojom s Nemcami. "Vieme, čo môžeme očakávať. Určite to bude ťažší zápas ako príprava s Bulharmi. Ale to je realita veľkého turnaja," dodal Deschamps.