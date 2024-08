Francúzi obhájili na olympijskom turnaji zlato z Tokia, pre Poliakov to bola možno posledná šanca na prvé miesto

Výhra pred domácim publikom

Poľské volejbalové legendy

10.8.2024 (SITA.sk) - Hráči domáceho Francúzska získali zlaté medaily na olympijskom turnaji volejbalistov v Paríži. V sobotňajšom finále si „Les Bleus“ poradili s výberom Poľska 3:0 a obhájili najcennejšie kovy spred troch rokov v Tokiu.Pred OH v japonskej metropole Francúzi nikdy nezískali olympijské zlato v mužskom volejbale, no teraz už majú na konte dve. Francúzi počas celého priebehu finálového stretnutia dominovali a nakoniec triumfovali 25:19, 25:20 a 25:23.„Je to šialené vyhrať pred týmito fanúšikmi, našou rodinou, našimi priateľmi, je to úžasné, nemáme k tomu slov. Je to neuveriteľné, sme veľmi šťastní. Je úžasné vyhrať tu v Paríži pred našimi fanúšikmi,“ povedal 30-ročný francúzsky reprezentant Trévor Clévenot.Poľsko sa dostalo do olympijského finále prvýkrát po 48 rokoch od zisku zlata na hrách v Montreale v roku 1976. Na ostatných piatich olympijských hrách Poliaci zakaždým stroskotali vo štvrťfinále. Bola to možno posledná šanca na zlato zo scény olympijských hier pre viaceré poľské volejbalové legendy ako Pawel Zatorski, Grzegorz Lomacz či Bartosz Kurek.„Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí, ako sme odohrali celý turnaj a olympiádu. Mali sme veľa problémov a zranení, takže si myslím, že môžeme byť spokojní s týmto striebrom,“ povedal poľský reprezentant Tomasz Fornal, ktorého mnohí odborníci i fanúšikovia považujú za akýsi „tmel“ poľského tímu.