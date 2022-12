Francúzi sa nepokúsili zabiť Rusa spojeného s Wagnerovou skupinou. Je to dobrý príklad ruskej propagandy, tvrdí Colonnová

Fantazijná predstavivosť

Destabilizujú politickú scénu

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzsko poprelo zodpovednosť za pokus o atentát na ruského občana úzko prepojeného s Wagnerovou skupinou vedenou ruským oligarchom Jevgenijom Prigožinom , ktorý sa stal v Stredoafrickej republike. Referuje o tom spravodajský web CNN.Dmitrij Syty, ktorý riadi tzv. Ruský dom v hlavnom meste Bangui, dostal tento týždeň balík, ktorý mu explodoval v rukách.Podľa Prigožina posledné slová Sytého pred upadnutím do bezvedomia a následným prevozom do nemocnice údajne zneli: „Videl som odkaz: Toto je pre vás od všetkých Francúzov. Rusi pôjdu preč z Afriky.“Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová však obvinenia odmietla. „Táto informácia je nepravdivá, hovorím vám to veľmi jednoducho. A je to dokonca dobrý príklad ruskej propagandy a fantazijnej predstavivosti, ktorá niekedy túto propagandu charakterizuje,“ uviedla.„Nebudem sa vyjadrovať k Wagnerovej skupine. Viete, že sa zapája do poľutovaniahodných násilností na civilnom obyvateľstve. Chcela by som o nich veľa povedať, ale teraz nie je ten správny čas,“ dodala.Prigožin obvinil Francúzsko, že stojí za útokom na Sytého. Bez poskytnutia dôkazov uviedol, že 11. novembra dostal z Toga balíček s fotografiou svojho syna žijúceho vo Francúzsku s poznámkou, že nabudúce dostane hlavu syna, „ak Rusi nevypadnú z Afriky“. Televízia CNN tvrdí, že Prigožinove tvrdenia nemôže potvrdiť.V súvislosti so žoldnierskou Wagnerovou skupinou sa dlhodobo šíria správy, že pomohli destabilizovať politickú scénu v prospech Ruska v najmenej šiestich afrických krajinách vrátane Stredoafrickej republiky, Sudánu a Burkiny Faso.To malo za následok tisíce mŕtvych a približne dva milióny vysídlených ľudí.