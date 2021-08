Francúzi sa od pondelka musia preukazovať covid pasmi, súd schválil aj povinné očkovanie zdravotníkov

Nariadenie proti slobodám Francúzov

Potvrdenia budú potrebné od pondelka

Zdravotníci sa musia dať zaočkovať

V celej krajine prebiehajú protesty

6.8.2021 - Francúzsky ústavný súd vo štvrtok potvrdil väčšinu aspektov nového zákona, na základe ktorého sa budú musieť ľudia od budúceho týždňa preukazovať špeciálnymi „covid pasmi“, ak budú chcieť ísť do kaviarne, reštaurácie, v niektorých prípadoch do nemocníc alebo vyraziť na diaľkovú cestu. Niekoľko opatrení však súd zamietol ako protiústavné.Legislatívu minulý týždeň v parlamente schválili v zrýchlenom konaní v súvislosti s nárastom nových prípadov nákazy koronavírusom spôsobeným nákazlivejším delta variantom.Prieskumy ukazujú, že väčšina Francúzov zdravotné preukazy podporuje, no opatrenie má aj zanietených odporcov, ktorí tvrdia, že ním obmedzia ich práva.Súd rozhodol, že nariadenie o automatickej 10-dňovej izolácii pre nakazených, ktoré umožňovalo každý deň dvojhodinovú vychádzku, je proti slobodám Francúzov.Také obmedzenie slobody podľa rozhodnutia nie je „potrebné, prispôsobené ani proporčné“. V platnosti tak zrejme zostane súčasné, menej prísne pravidlo o 10-dňovej samoizolácii.Potvrdenia získajú ľudia na základe absolvovania očkovania proti COVID-19, dokladu o nedávnom prekonaní ochorenia alebo negatívnom teste na koronavírus.Od pondelka ich budú, okrem iného, vyžadovať pri diaľkových cestách vlakom, lietadlom alebo autobusom, pri vstupe do reštaurácií, kaviarní a na ich terasy a tiež pri návštevách domovov sociálnych služieb.Súd podľa agentúry AP nebol z nariadenia nadšený, no napokon rozhodol, že sa v ňom podarilo dosiahnuť rovnováhu medzi slobodou a ochranou zdravia.Schválil aj nariadenie, podľa ktorého sa majú dať všetci zdravotnícki pracovníci do 15. septembra zaočkovať, a rozhodol, že vyžadovanie zdravotných preukazov je oprávnené aj od návštevníkov nemocníc a ďalších, v prípade, že to „nevytvára prekážku v prístupe k zdravotnej starostlivosti“.Pred budovou ústavného súdu v Paríži vo štvrtok proti rozhodnutiu protestovalo niekoľko stoviek demonštrantov pod dohľadom zhruba rovnakého počtu policajných ťažkoodencov. Počas predchádzajúcich troch sobôt protestovali proti nariadeniu naprieč Francúzskom desiatky tisíc ľudí a ďalšie protesty sa očakávajú aj tento víkend.Kritici tvrdia, že obmedzenia dostávajú očkovanie na úroveň povinnosti.