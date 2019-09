Francúzi sa verejne v Paríži lúčili s Jacquom Chiracom

Francúzska verejnosť sa v nedeľu lúčila s bývalým prezidentom Jacquom Chiracom, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka sa konala popoludní v parížskej Invalidovni. V Paríži 29. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. septembra (TASR) - Francúzska verejnosť sa v nedeľu lúčila s bývalým prezidentom Jacquom Chiracom, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka sa konala popoludní v parížskej Invalidovni. Informovala o tom agentúra AP.Smútiaci prichádzali k rakve s exprezidentovými telesnými pozostatkami, ktorú zakrývala francúzska vlajka v pozadí s veľkým Chiracovým portrétom.Na oficiálnu spomienkovú ceremóniu s prezidentom prijalo v pondelok pozvanie približne 30 súčasných i minulých hláv štátov vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.Exprezidenta potom neskôr v pondelok pochovajú na súkromnom obrade na cintoríne Montparnasse na juhu Paríža vedľa dcéry Laurence, ktorá zomrela v roku 2016, uviedol Chiracov zať Frédéric Salat-Baroux.Chirac bol stredopravicovým politikom, ktorý zastával post hlavy štátu v rokoch 1995-2007. V rokoch 1974-1976 a 1986-1988 bol premiérom a od roku 1977 do roku 1995 pôsobil vo funkcii primátora Paríža.Elyzejský palác oznámil, že pondelok bude vo Francúzsku dňom štátneho smútku. V pondelok sa takisto na poludnie v parížskej Katedrále sv. Sulpícia uskutoční omša.Elyzejský palác vo štvrtok večer otvoril svoje brány, aby sa ľudia mohli zapísať do vystavených kondolenčných kníh. Urobiť tak bude možné až do nedele večera.Poslanci francúzskeho Národného zhromaždenia si uctili Chiracovu pamiatku minútou ticha, hneď ako sa dozvedeli o jeho úmrtí. Hold mu vzdali už mnohí francúzski i zahraniční politici.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo svojom štvrtkovom televíznom príhovore označil Chiraca za, ktorý bol stelesnením svojej krajiny.