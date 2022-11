Francúzi si proti Austrálii poradili aj bez zraneného Benzemu, šancu dostal Giroud a poriadne sa predviedol

Giroud dostal šancu a skóroval

V ďalšom dueli „déčka“ sa Francúzi stretnú v sobotu s Dánmi, ktorí pri utorňajšom vstupe do šampionátu iba remizovali s výberom Tuniska 0:0.





23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzski futbalisti v utorňajšom dueli D-skupiny majstrovstiev sveta v Katare proti Austrálii potvrdili, že na turnaji na Blízkom východe budú poriadne silní i bez svojej najväčšej hviezdy - útočníka Karima Benzemu Hráč Realu Madrid sa deň pred začiatkom šampionátu zranil na tréningu národného tímu, a hoci namiesto neho nepovolali žiadnu náhradu a oficiálne stále figuruje na francúzskej súpiske, Benzema odstúpil z podujatia.Dokonale tak platilo príslovie „smola jedného je šťastím druhého“. V stretnutí proti Austrálii dostal šancu vo francúzskom útoku Olivier Giroud a odvďačil sa za ňu dvomi zásahmi do siete „protinožcov“.Tí viedli od 9. minúty po zásahu Craiga Goodwina, no neskôr Francúzi zabrali, keď sa okrem dvojgólového Girouda strelecky presadil i Adrien Rabiot a Kylian Mbappé. Samotný Giroud má po zápase s Austráliou na konte už 51 reprezentačných zásahov, čím sa dotiahol na rekordéra francúzskeho národného mužstva Thierryho Henryho . Ďalším gólom sa tak Giroud stane najlepším strelcom francúzskej reprezentačnej histórie.„Nie je to len o honbe za rekordmi, ale aj o tom, čo vždy robí na ihrisku. Je to pre nás veľmi dôležitý hráč,“ povedal francúzsky kouč Didier Deschamps.Pre Girouda sú to tretie majstrovstvá sveta v kariére. Dosiaľ na scéne „mundialov“ zaznamenal tri góly. Pred štyrmi rokmi pri víťaznej ceste Francúzov v Rusku neskóroval, na MS 2014 v Brazílii strelil jeden gól pri víťazstve nad Švajčiarskom (5:2).„Je výborné pre naše sebavedomie, že sme dokázali otočiť zápas. Aj keď mohli sme streliť viac gólov, pretože sme dobre kombinovali,“ skonštatoval Giroud.Okrem neho bol ďalšou postavou stretnutia i Rabiot. Hráč talianskeho Juventusu Turín režíroval prvopolčasový obrat svetových šampiónov, keď najprv v 27. minúte hlavičkou vyrovnal a o päť minút neskôr pripravil zásah pre Girouda.„To, že Adrien hrá na takejto úrovni, je pre nás veľmi dôležité,“ poznamenal Deschamps, ktorého zarmútilo akurát zranenie obrancu Lucasa Hernándeza z úvodu duelu. „Musíme počkať na vyšetrenia, ale, bohužiaľ, vyzerá to dosť vážne,“ podotkol.