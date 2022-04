Francúzi si v prvom kole volia budúceho prezidenta, najväčší boj o priazeň voličov zvádza Macron s Le Penovou

10.4.2022 (Webnoviny.sk) - V nedeľu ráno sa vo Francúzsku začali prezidentské voľby. Jednému z dvanástich kandidátov môže svoj hlas odovzdať zhruba 48 miliónov oprávnených voličov. Volebné miestnosti budú vo väčšine miest otvorené do 19:00, v niektorých väčších mestách do 20:00.Prezident Emmanuel Macron sa uchádza o znovuzvolenie do ďalšieho päťročného funkčného obdobia. Čelí silnej konkurencii krajne pravicovej líderky Marine Le Penovej Okrem nich kandidujú napríklad krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon , ďalší krajne pravicový kandidát Éric Zemmour či konzervatívna kandidátka Valérie Pécresseová . Ak jeden z kandidátov nezíska viac ako polovicu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, ktoré je naplánované na 24. apríla.