Francúzi si v prvom kole volili budúceho prezidenta, najviac hlasov získali Macron a Le Penová

aktualizované 11. apríla 7:10



Pécresseová úplne pohorela

Účasť bola nižšia ako naposledy

Voliči sa cítia apatickí

11.4.2022 (Webnoviny.sk) -V prvom kole prezidentských volieb vo Francúzsku získala podľa exit pollov najviac hlasov súčasná hlava štátu Emmanuel Macron . Exit poll verejnoprávneho vysielateľa France Télévisions mu pripisuje 28,1%.Za ním nasleduje jeho krajne pravicová rivalka Marine Le Penová s 23,3% hlasov. Politici by sa tak, rovnako ako pred piatimi rokmi, mali stretnúť v druhom kole, ktoré sa uskutoční 24. apríla. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Na treťom mieste je krajne ľavicový kandidát Jean-Luc Mélenchon so zhruba 20% hlasov. Krajne pravicový kandidát Éric Zemmour má podľa exit pollu rádia France Info 7,2% hlasov.Konzervatívna politička Valérie Pécresseová pravdepodobne získala podporu len 5%, čo je najhorší výsledok pre pravicovú stranu v hlavnom prúde za niekoľko desaťročí.To isté platí aj pre stredoľavú kandidátku Socialistickej strany Anne Hidalgovú , ktorej prognózujú 2,1% hlasov. Kandidát Zelených Yannick Jadot má 4,4%, no tiež sa mu darilo horšie, ako sa predpokladalo.Účasť voličov v prvom kole francúzskych prezidentských volieb bola po deviatich hodinách od ich začiatku podľa tamojších volebných predstaviteľov 65 percent. To je nižšie ako vo voľbách pred piatimi rokmi, keď to bolo 69,42 percenta.Informoval o tom spravodajský portál BBC, ktorý pripomenul, že voličská účasť v prezidentských voľbách tradične býva vysoká.Niektoré oblasti vrátane Korziky a častí Paríža hlásili veľmi nízku účasť, ktorá bola len o niečo málo vyššia ako 50 percent. Sú však oblasti, kde bola zase účasť vysoká, napríklad v údolí rieky Loire a regióne Dordogne bola viac ako 70 percent.Jedným z dôvodov nízkej účasti je neskorý štart kampane, z časti pre pandémiu ochorenia COVID-19 a najnovšie aj pre vojnu na Ukrajine.Voliči sa však tiež voči voľbám cítia apatickí a nevedia sa rozhodnúť koho voliť. Jeden z prieskumov verejnej mienky počas týždňa pred voľbami naznačoval, že až 37 percent voličov bolo nerozhodnutých.Jednému z dvanástich kandidátov mohlo svoj hlas odovzdať zhruba 48 miliónov oprávnených voličov.