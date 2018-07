Francúzi v eufórii, kouč Belgicka Martinez: Rozhodla jedna lopta

Tréner Roberto Martinez. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Petrohrad 11. júla (TASR) - Utorňajšie semifinále futbalových MS v Rusku rozhodol jediný gól. Jeho autorom bol v 51. minúte francúzsky obranca Samuel Umtiti, ktorý sa presadil cez nedôraznú belgickú obranu na prvej žrdi po rohovom kope Antoinea Griezmanna. "Les Bleus" zdolali Belgičanov 1:0 a postúpili do ich tretieho finále v histórii. V roku 1998 ho na domácom turnaji slávne vyhrali 3:0 nad Brazíliou, v roku 2006 v Nemecku prehrali po jedenástkovom rozstrele s Talianmi.Prvýkrát od roku 1998 sa na MS v drese Francúzov strelecky presadili traja obrancovia. Pred Umtitim ešte Benjamin Pavard a Raphaël Varane. Pri triumfe v roku 1998 to boli Bixente Lizarazu, Laurent Blanc a Lilian Thuram.V Petrohrade sa hral vyrovnaný zápas, obe mužstvá mali gólové šance a na ihrisku nechali všetko, po konečnom hvizde ale nastala francúzska radosť. Bola to taktická bitka, v ktorej belgický útok nenašiel odpoveď na francúzsku obranu. A keďže výborné zákroky predviedli aj obaja brankári, počtom gólov zaostalo semifinále za očakávaniami. V prvom polčase zaujali strely Edena Hazarda či Tobyho Alderweirelda, prvú pred brankárom Hugom Llorisom zrazil na roh Varane, druhú výborne vyrazil kapitán "modrých". Na druhej strane v 40. minúte dovtedy najväčšiu šancu Pavarda skvele zlikvidoval Thibaut Courtois. Po francúzskom góle sa síce "červení diabli" snažili o vyrovnanie, no vždy im čosi chýbalo. V úplnom závere ešte mohol zvýšiť Corentin Tolisso, ale Courtois opäť predviedol fantastický zákrok.povedal po súboji autor víťazného zásahu.V tábore víťazov zavládla veľká eufória. Hviezdny tínedžer Kylian Mbappé v návale emócií uviedol:citovala agentúra AP trénera víťazov Deschampsa. Ten má šancu stať sa po Brazílčanovi Mariovi Zagallovi a Nemcovi Franzovi Beckenbauerovi len tretím mužom, ktorý vyhrá MS ako hráč aj tréner.Lodivod Belgičanov Roberto Martinez zo Španielska sa snažil v zápase o všetko možné. Nasadenie Driesa Mertensa v druhom polčase znamenalo vyšší počet centrov do šestnástky súpera, ale Marouane Fellaini v dobrej pozícii hlavou netrafil priestor bránky.povedal kouč štvrťfinalistu MS 2014 aj EURO 2016.Francúzi sa vo finále 15. júla stretnú v Moskve s úspešnejším z dvojice Chorvátsko - Anglicko. Belgičania o deň skôr opäť v Petrohrade nastúpia na duel o bronz.