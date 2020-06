Francúzi vraj zabili lídra severoafrickej odnože al-Káidy, ktorá unášala cudzincov a žiadala výkupné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzske sily zabili Abdalmálika Drúkdála, lídra severoafrickej odnože al-Káidy. V piatok neskoro večer to oznámila francúzska ministerka obrany Florence Parlyová. Ide o významný úspech Francúzska po rokoch bojov proti džihádistom v Saheli.Al-Káida v islamskom Maghribe (AQIM) túto informáciu zatiaľ nepotvrdila. Organizácia zarobila na výkupnom z únosov cudzincov za uplynulé roky milióny dolárov a z veľkých území v západnej Afrike spravila príliš nebezpečné oblasti na to, aby do nich mohli prísť humanitárne skupiny.Parlyová na Twitteri uviedla, že Drúkdál a viacero jeho spolubojovníkov prišlo o život v stredu v severnom Mali pri útoku francúzskych síl a ich spojencov. Ako jeho identitu Francúzi potvrdili, nie je zatiaľ jasné.