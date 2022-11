Francúzi zlomili v Katare prekliatie šampiónov. Do osemfinále ich dvoma gólmi nasmeroval Mbappé a vyrovnal sa Zidanovi

Výnimočný hráč oddaný tímu

27.11.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Francúzska si ako prví zabezpečili postup zo skupinovej časti do osemfinále majstrovstiev sveta v Katare.Majstri sveta zvíťazili v sobotňajšom zápase D-skupiny nad mužstvom Dánska 2:1 a prelomili prekliatie úradujúcich svetových šampiónov, ktorí na ostatných troch „mundialoch“ v pozíciách obhajcov titulu nepostúpili zo skupiny.Pred štyrmi rokmi sa to nepodarilo Nemcom, v Brazílii 2014 hráčom Španielska a na MS 2010 v JAR i s prispením Slovenska nepostúpili zo skupiny futbalisti Talianska.Obidva zásahy Francúzska proti Dánsku zaznamenal útočník parížskeho Saint-Germain Kylian Mbappé . „Kylian je výnimočný hráč. Má schopnosť urobiť rozdiel kedykoľvek bez ohľadu na to, čo voči nemu plánuje súper. Okrem svojich skvelých schopností je úplne oddaný mužstvu a dal si za cieľ vyhrať majstrovstvá sveta,“ povedal francúzsky kouč Didier Deschamps Dvadsaťtriročný hráč má na konte už tri góly na tomto svetovom šampionáte a dotiahol sa na priebežného lídra streleckej tabuľky - Ekvádorčana Ennera Valenciu.V počte gólov za francúzsku reprezentáciu (31) sa zasa vyrovnal legendárnemu Zinedinovi Zidanovi . „Existujú rôzne typy lídrov. Mbappé je líder, ktorý ide príkladom tým, čo predvádza na ihrisku,“ dodal tréner „Les Bleus“.Defenzívny záložník Francúzska Aurélien Tchouaméni priznal, že mať v mužstve Mbappého je veľká výhoda.„Vieme, čoho je schopný a je naozaj skvelé mať ho v takejto forme. Máme šťastie, že ho máme. Nie je len lídrom, ale aj hlasom našej šatne. Každý ho dokáže vypočuť, ale taktiež mu aj povedať, čo si myslí. Kylian skrátka veľa rozpráva,“ prezradil na reprezentačného spoluhráča stredopoliar Realu Madrid Šesťbodoví Francúzi zatiaľ nemajú vo vrecku 1. miesto v skupine, ale sú k nemu veľmi blízko. V záverečnom zápase „déčka“ sa stretnú s Tunisanmi (1), v ďalšom dueli tejto skupiny na seba natrafia Dáni (1) a Austrálčania (3).„Je veľká šanca, že skončíme prví v skupine. Sme v ideálnej pozícii. Cítime sa pokojne, keď už po dvoch zápasoch vieme, že sme postúpili,“ skonštatoval Deschamps, ktorého zverenci v tomto roku Dánom dvakrát podľahli v Lige národov.