Francúzska automobilka PSA dosiahla rekordný zisk, do zisku sa vrátil

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. júla (TASR) - Francúzska automobilka PSA oznámila za 1. polrok tohto roka rekordný zisk. Prispel k tomu vysoký rast predaja, ako aj fakt, že dlhodobo stratová divízia Opel sa vrátila k zisku. Cena akcií automobilky vyskočila v reakcii na tieto údaje na 10-ročné maximum.PSA uviedla, že za prvých šesť mesiacov dosiahla čistý zisk 1,48 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 18 %. Prevádzkový zisk sa zvýšil z 2,04 miliardy na 3,02 miliardy eur a tržby vzrástli o 40 % na 48,6 miliardy eur.Výsledky prekonali očakávania analytikov. Tí počítali s čistým ziskom okolo 1,36 miliardy eur, prevádzkovým ziskom na úrovni 2,33 miliardy a s tržbami 38,49 miliardy eur.Firma predala v 1. polroku 2,18 milióna vozidiel. V porovnaní s 1. polrokom minulého roka to znamená rast o 38,1 %. Športovo-úžitkové vozidlá sa na celkovom predaji podieľali zhruba 28 %.Navyše, do zisku sa vrátila divízia Opel Vauxhall, ktorú PSA kúpila od americkej automobilky General Motors (GM) len minulý rok. Divízia zaznamenala za 1. polrok tohto roka prevádzkový zisk na úrovni 502 miliónov eur, čo predstavuje jej prvý zisk po takmer 20 rokoch.uviedol v reakcii na výsledky analytik JP Morgan Jose Asumendi.V reakcii na polročné výsledky spoločnosti vyskočila cena akcií PSA až o 12,6 % a dosiahla najvyššiu hodnotu od roku 2008. Neskôr sa mierne korigovala.