Francúzska pobrežná hliadka zachránila v Lamanšskom prielive migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lille 31. augusta (TASR) - Francúzska pobrežná hliadka v sobotu zachránila 13 migrantov, ktorí sa pokúšali preplaviť sa z Francúzska cez Lamanšský prieliv do Británie. Informovala o tom agentúra AFP.Skupina 13 mužov sa plavila na gumenom člne v oblasti, na ktorú pripadá 25 percent celosvetovej námornej prepravy. Podľa vyjadrenia pobrežnej hliadky tým boli životy migrantov priamo ohrozené.Do pátrania a záchrannej operácie francúzske zložky nasadili vrtuľník Lynx, fregatu námornej žandarmérie a hliadkovacie plavidlo.Migrantov následne dopravili do francúzskeho prístavného mesta Calais, kde ich odovzdali pobrežnej polícii.AFP konštatovala, že migranti podstupujú čoraz väčšie riziko, aby sa dostali do Británie z Francúzska, ktoré zaujalo nekompromisný prístup k tzv. ekonomickým migrantom prichádzajúcim do Európy za lepším životom.Britské a francúzske pobrežné hliadky od januára tohto toku zadržali v Lamanšskom prielive približne 1450 migrantov. Ide o viac ako dvojnásobok počtu migrantov, ktorí sa za celý rok 2018 pokúsili prekonať morský kanál oddeľujúci Britské ostrovy od kontinentálnej Európy.Francúzsko pripisuje tento nárast priaznivému letnému počasiu, ktoré povzbudilo viac migrantov, aby sa vydali na cestu cez Lamanšský prielive. Táto cesta je však nebezpečná vzhľadom na rušnú lodnú dopravu, ako aj silné morské prúdy a studenú vodu v prielive.