Francúzska polícia vypratala utečenecký tábor v severnej časti Paríža

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 28. novembra (TASR) - Vyše 500 migrantov vysťahovala vo štvrtok francúzska polícia z tábora v severovýchodnej časti Paríža, informovala agentúra AFP.Úrady v metropolitnej oblasti Ile-de-France, ktorá zahŕňa aj Paríž, spresnili, že z tábora vysťahovali viac než 500 ľudí vrátane 216 osôb patriacich k najzraniteľnejším skupinám. Tie podľa úradov v tomto prípade zahŕňajú rodiny a slobodné ženy. Migranti boli premiestnení do oficiálnych útulkov alebo do stredísk.Išlo už o 60. prípad likvidácie takéhoto tábora v Paríži od roku 2015, keď v Európe prepukla migračná kríza.Francúzsky prezident Emmanuel Macron vlani povedal, že jeho krajina musí skoncovať s nedbalým prístupom k migrácii. Vláda neskôr sľúbila, že migrantov z neoficiálnych táborov, ktoré vznikli v Paríži a jeho okolí, premiestni.Začiatkom novembra 2019 úrady premiestnili približne 1600 ľudí z dvoch táborov na severnom okraji Paríža.Od začiatku tohto roka bolo podľa úradov v Ile-de-France z táborov premiestnených viac ako 19.000 ľudí a policajné hliadky boli posilnené s cieľom zabrániť zakladaniu nových táborov.Viaceré organizácie pomáhajúce migrantom - vrátane Lekárov bez hraníc (MSF) - s likvidáciou obydlí migrantov nesúhlasia a tvrdia, že mnohí z nich sa po vysťahovaní vracajú naspäť do ulíc mesta.