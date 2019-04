Francúzska polícia zmarila pokus o atentát na policajné zložky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzska polícia zadržala niekoľko osôb podozrivých z prípravy atentátu voči príslušníkom policajných zložiek. Podľa agentúry Reuters o tom v pondelok informoval zdroj z parížskej prokuratúry.K zatknutiu podozrivých, medzi ktorými je aj jedna maloletá osoba, došlo minulý piatok v rámci vyšetrovania kauzy, ktorou sa parížska prokuratúra začala zaoberať 1. februára. Ide v nej o podozrenie zo spáchania trestného činu spolčovania so zámerom spáchať teroristický čin.Reuters dodal, že zadržaná maloletá osoba už bola v minulosti senátom pre maloletých odsúdená za spolčovanie do zločineckej skupiny. Ide o osobu, ktorú zaistili vo februári roku 2017, keď sa pokúšala nájsť spôsob, ako sa dostať do Sýrie a bojovať tam po boku islamistov. Daná osoba mala v tom čase 15 rokov.Tento maloletý bol odsúdený na tri roky väzenia, z nich dva podmienečne. V čase svojho zadržania - v piatok - bol v rámci skúšobnej lehoty v prevýchovnom zariadení.