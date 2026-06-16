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16. júna 2026

Francúzska tajná služba ukončí spoluprácu s americkým AI gigantom Palantir


Tagy: francúzsko-americké vzťahy Kyberšpionáž technologické spoločnosti umelá inteligencia (AI) Ústredná spravodajská služba CIA

Paríž chce znížiť závislosť od amerických technológií a investuje stovky miliónov eur do rozvoja vlastnej umelej inteligencie. Francúzska kontrarozviedka DGSI ...



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france_politics_55835 676x451 16.6.2026 (SITA.sk) - Paríž chce znížiť závislosť od amerických technológií a investuje stovky miliónov eur do rozvoja vlastnej umelej inteligencie.

Francúzska kontrarozviedka DGSI ukončí spoluprácu s americkou technologickou spoločnosťou Palantir.


Oznámil to v utorok francúzsky premiér Sébastien Lecornu s tým, že Francúzsko musí posilniť svoju digitálnu suverenitu a obmedziť závislosť od zahraničných partnerov.


„Nemôžeme akceptovať nové strategické závislosti v digitálnej sfére,“ uviedol Lecornu vo vyhlásení o nových verejných investíciách vo výške 655 miliónov eur do rozvoja francúzskej umelej inteligencie.



Nespoľahlivý partner


Rozhodnutie prichádza v čase rastúcich obáv európskych krajín o spoľahlivosť Spojených štátov ako technologického partnera.


Impulzom bolo najmä nedávne rozhodnutie Washingtonu obmedziť zahraničným používateľom prístup k výkonnému modelu Fable od spoločnosti Anthropic.


Francúzsky premiér upozornil, že krajina by nemala byť „závislá od dobrej vôle niektorých partnerov, ktorí sú schopní jednoducho uzavrieť prístup k umelej inteligencii“.


Palantir, ktorý spoluzaložil kontroverzný miliardár Peter Thiel s podporou americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), spolupracuje s viacerými vládnymi inštitúciami v USA.



Obavy majú aj Briti


Kritici dlhodobo upozorňujú na možné riziká masového sledovania, zásahov do súkromia a ochrany osobných údajov. Spoločnosť tieto obavy odmieta a tvrdí, že poskytuje iba pokročilé nástroje na analýzu dát.


Podobné diskusie prebiehajú aj v Británii, kde poslanci vyzvali Národnú zdravotnú službu (NHS), aby prehodnotila svoj kontrakt s Palantirom.


Podľa parlamentného výboru predstavuje závislosť od úzkej skupiny amerických technologických dodávateľov zraniteľnosť pre verejné služby.




Zdroj: SITA.sk - Francúzska tajná služba ukončí spoluprácu s americkým AI gigantom Palantir © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: francúzsko-americké vzťahy Kyberšpionáž technologické spoločnosti umelá inteligencia (AI) Ústredná spravodajská služba CIA
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