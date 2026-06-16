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16. júna 2026
Francúzska tajná služba ukončí spoluprácu s americkým AI gigantom Palantir
Paríž chce znížiť závislosť od amerických technológií a investuje stovky miliónov eur do rozvoja vlastnej umelej inteligencie. Francúzska kontrarozviedka DGSI ...
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Francúzska kontrarozviedka DGSI ukončí spoluprácu s americkou technologickou spoločnosťou Palantir.
Oznámil to v utorok francúzsky premiér Sébastien Lecornu s tým, že Francúzsko musí posilniť svoju digitálnu suverenitu a obmedziť závislosť od zahraničných partnerov.
„Nemôžeme akceptovať nové strategické závislosti v digitálnej sfére,“ uviedol Lecornu vo vyhlásení o nových verejných investíciách vo výške 655 miliónov eur do rozvoja francúzskej umelej inteligencie.
Nespoľahlivý partner
Rozhodnutie prichádza v čase rastúcich obáv európskych krajín o spoľahlivosť Spojených štátov ako technologického partnera.
Impulzom bolo najmä nedávne rozhodnutie Washingtonu obmedziť zahraničným používateľom prístup k výkonnému modelu Fable od spoločnosti Anthropic.
Francúzsky premiér upozornil, že krajina by nemala byť „závislá od dobrej vôle niektorých partnerov, ktorí sú schopní jednoducho uzavrieť prístup k umelej inteligencii“.
Palantir, ktorý spoluzaložil kontroverzný miliardár Peter Thiel s podporou americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), spolupracuje s viacerými vládnymi inštitúciami v USA.
Obavy majú aj Briti
Kritici dlhodobo upozorňujú na možné riziká masového sledovania, zásahov do súkromia a ochrany osobných údajov. Spoločnosť tieto obavy odmieta a tvrdí, že poskytuje iba pokročilé nástroje na analýzu dát.
Podobné diskusie prebiehajú aj v Británii, kde poslanci vyzvali Národnú zdravotnú službu (NHS), aby prehodnotila svoj kontrakt s Palantirom.
Podľa parlamentného výboru predstavuje závislosť od úzkej skupiny amerických technologických dodávateľov zraniteľnosť pre verejné služby.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska tajná služba ukončí spoluprácu s americkým AI gigantom Palantir © SITA Všetky práva vyhradené.
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