Francúzska váda má 65 odporúčaní na boj proti domácemu násiliu

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. októbra (TASR) - Pracovné skupiny zriadené pri francúzskej vláde pre boj proti domácemu násiliu predstavili v utorok 65 odporúčaní, ktorých uplatnenie by vo Francúzsku mohlo pomôcť riešiť tento problém.Ako uviedla agentúra AP, podľa vládnej štatistiky každý tretí deň vo Francúzsku evidujú prípad, keď ženu zavraždí jej partner.Francúzsky premiér Édouard Philippe prišiel s iniciatívou na vznik pracovných skupín v septembri a o Francúzsku ide o vôbec prvý seriózny pokus o účinný boj s týmto fenoménom.Pracovné skupiny navrhujú, aby príslušné úrady mohli zhabať strelnú zbraň násilníkovi už pri prvom trestnom oznámení týkajúcom sa domáceho násilia.Medzi návrhmi je aj požiadavka, aby zdravotníci mali povinnosť nahlásiť úradom, ak sú svedkami príznakov domáceho násilia.Iný prístup sa očakáva aj od polície či bánk, ktoré by mali mať v ponuke špeciálne bankové produkty, aby ženám uľahčili odchod od násilníckych partnerov.Odborníci tiež apelujú na zvyšovanie povedomia o rodovom násilí a vzdelávanie detí a tínedžerov o rodovej rovnosti.Francúzske orgány činné v trestnom konaní čelia veľkej kritike za to, že nedokážu rýchlo a primerane reagovať na prípady domáceho násilia. Vláda začala riešiť tento problém so zvýšenou naliehavosťou po tom, čo prezident Emmanuel Macron v septembri navštívil centrum na pomoc obetiam domáceho násilia a zažil, ako policajný dôstojník odmietol žiadosť týranej ženy o pomoc.Marlene Schiappaová, ktorá má vo vláde na starosti problematiku rodovej rovnosti a koordinuje vládnu komisiu, v utorok na tlačovej konferencii vyhlásila, že súbor odporúčaní je dôležitým krokom smerom k nulovej tolerancii pre všetky typy domáceho násilia.