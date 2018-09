Francúzska vláda chce znížiť odvody a lokálne dane

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 24. septembra (TASR) - Francúzske domácnosti dostanú v roku 2019 naspäť 6 miliárd eur, predovšetkým vďaka zníženiu odvodov na sociálne zabezpečenie a lokálnych daní, uviedla v pondelok vláda.Rozpočet, ktorý ohlásil minister hospodárstva Bruno Le Maire, počíta s tým, že zamestnanci nebudú platiť odvody z nadčasov rovnako ako so znížením ďalších odvodov.Nezávislí experti prognózujú, že domácnostiam to prinesie len 3,5 miliardy eur. Parížsky inštitút OFCE (Observatoire francais des conjonctures économiques) minulý týždeň uviedol, že zvýšenie daní na pohonné hmoty a odpojenie niektorých sociálnych príspevkov od inflácie znížia pre domácnosti zisky z uvedených opatrení.Vláda prezidenta Emmanuela Macrona chce tiež v roku 2019 zrušiť 4164 pracovných miest vo verejnom sektore a investovať 2,5 miliardy eur do vzdelávacieho programu pre mladých ľudí bez kvalifikácie a pre dlhodobo nezamestnaných.