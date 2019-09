Francúzske aerolínie Aigle Azur dostali 14 akvizičných ponúk

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 9. septembra (TASR) - Problémová francúzska letecká spoločnosť Aigle Azur má zrejme ešte nádej na prežitie. Národné aerolínie Air France predložili akvizičnú ponuku, čo v pondelok potvrdil ich hovorca. Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.Okrem ponuky Air France prejavila záujem aj francúzska holdingová spoločnosť Groupe Dubreuil, jej hovorkyňa však detaily ponuky neuviedla. Ku skupine patria okrem iného aj letecké spoločnosti Air Caraibes a French Bee.Podľa francúzskej rozhlasovej siete Franceinfo doteraz je na Aigle Azur registrovaných celkovo 14 akvizičných ponúk. Záujemcovia mali na predloženie ponúk čas do pondelkového poludnia.Aigle Azur počnúc sobotou 7. septembra zrušila všetky lety, pretože jej finančná situácia a z nej vyplývajúce prevádzkové ťažkosti spoločnosti neumožňovali zabezpečiť plánované lety. Obchodný súd v Paríži minulý týždeň otvoril pre Aigle Azur oficiálny sanačný proces.Podľa francúzskeho ministerstva dopravy sa zrušenie letov dotklo približne 13.000 cestujúcich, z ktorých väčšina - zhruba 11.000 - mala rezervované lety do Alžírska. Ministerstvo v spolupráci s ostatnými aerolíniami vrátane Air France vypracovalo núdzový plán, aby dostali cestujúcich do ich destinácií.Aigle Azur vznikla v roku 1946 a špecializovala sa na lety medzi Francúzskom a Alžírskom. Podľa tlačovej agentúry AFP spoločnosť prevádzkovala 11 lietadiel a zamestnávala zhruba 1500 ľudí, z čoho približne 800 vo Francúzsku a 350 v Alžírsku. Aerolínie vlani prepravili 1,88 milióna cestujúcich.