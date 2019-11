Francúzske Azúrové pobrežie postihli povodne, dvaja ľudia sú nezvestní

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 24. novembra (TASR) - Dvoch nezvestných a stovky vytopených príbytkov hlásili v sobotu z Francúzskej riviéry, ktorú zasiahli prudké dažde a povodne. V dôsledku nepriaznivého počasia bola narušená letecká a železničná doprava, vo viacerých mestách evakuovali do bezpečia stovky obyvateľov, informovala tlačová agentúra AFP.V postihnutých departmánoch Alpes-Maritimes a Var na juhovýchode Francúzska vydali meteorológovia výstrahy najvyššieho stupňa. Úrady na Azúrovom pobreží varovali aj pred vysokými vlnami.Nezvestnými osobami sú muž vo veku 77 rokov a bližšie neidentifikovaná žena, ktorá sa stratila po prevrátení záchranného člna so šiestimi ľuďmi. Ďalšie dve osoby po búrkach z predošlej noci previezli do nemocnice.V súvislosti s núdzovou situáciou v uvedenej oblasti bolo mobilizovaných približne 1600 príslušníkov pohotovostných zložiek. Mnohé cesty zostali neprejazdné a železničná doprava na trati medzi Francúzskou riviérou a priľahlou časťou Talianska mala byť prerušená prinajmenšom do nedele. Prerušená bola taktiež prevádzka medzinárodného letiska v Nice.V samotnom meste Nice zneli v sobotu varovné sirény a väčšina obyvateľov v súlade s pokynmi úradov nevychádzala von z budov.