Francúzske hliadky zachránili v Lamanšskom prielive 31 migrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. októbra (TASR) - Tridsaťjeden migrantov, ktorí sa chceli dostať do Británie na nafukovacích člnoch, zachránili v piatok hliadky francúzskej pobrežnej stráže v Lamanšskom prielive. Informovala o tom agentúra AFP.Medzi utečencami z Afganistanu, Iraku a Iránu bol aj jeden tínedžer a štyri deti. Migrantov, z ktorých mnohí boli podchladení, dopravili záchranári na pevninu v skorých ranných hodinách. Jeden z člnov sa potopil krátko po tom, ako bola jeho posádka evakuovaná.Od januára 2019 zachránili členovia britskej alebo francúzskej pobrežnej stráže viac než 1400 migrantov. V porovnaní s rokom 2018 ide o viac než dvojnásobný nárast počtu ľudí, ktorí sa pokúsili cez Lamanšský prieliv dostať do Británie, vyplýva z oficiálnych údajov francúzskych úradov. Ako pripomenula AFP, táto trasa je mimoriadne nebezpečná, a to z dôvodu intenzívnej námornej dopravy, silných morských prúdov a studenej vody.V auguste bolo na pobreží Belgicka nájdené telo migranta z Iraku, ktorý chcel cez Lamanšský prieliv preplávať do Británie. Na sebe mal provizórnu záchrannú vestu vyrobenú z prázdnych plastových fliaš. Podľa francúzskych úradov sa utopil po tom, ako sa vydal na cestu z jednej z pláží v severnom Francúzsku a morské prúdy ho odniesli k pobrežiu Belgicka.