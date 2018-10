Francúzski novinári kritizujú chystaný presun presscentra

Na archívnej snímke nádvorie Elyzejského paláca. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Paríž 25. októbra (TASR) - Novinári pokrývajúci dianie vo francúzskom prezidentskom paláci kritizujú kanceláriu prezidenta Emmanuela Macrona za to, že odmieta prehodnotiť svoj zámer na presun miestnosti pre novinárov mimo priestorov parížskeho Elyzejského paláca. Podľa názoru žurnalistov tak "", informovala v stredu agentúra AP.Nové tlačové stredisko má byť dokončené do konca tohto roka a podľa prezidentskej kancelárie "" väčšiemu počtu pracovníkov médií.Združenie novinárov pokrývajúcich dianie v okolí francúzskeho prezidenta podľa vlastného vyjadrenia nechápe, prečo by mala pôsobiť rušivo nevtieravá prítomnosť novinárov "".Rozhodnutie prezidenta Macrona o presune presscentra novinári prirovnali k opatreniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa podľa ich slov snaží žurnalistov "".Novinárska miestnosť sa priamo v Elyzejskom paláci nachádza už vyše 40 rokov. Kritici jej plánovaného presunu tvrdia, že nové tlačové stredisko mimo paláca obmedzí ich prístup k vládnym činiteľom.Macronova kancelária zdôrazňuje, že nová miestnosť pre novinárov ponúkne miesto 36 žurnalistom - oproti súčasným 16. Jedným z akreditovaných médií a svetových tlačových agentúr, ktoré budú musieť priestory Elyzejského paláca opustiť, je i agentúra AP.