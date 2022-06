Francúzski poslanci bojujú za práva žien, chcú zakotviť v ústave právo na interrupciu

25.6.2022 (Webnoviny.sk) - Skupina francúzskych poslancov zo strany Republika v pohybe prezidenta Emmanuela Macrona plánuje predložiť návrh zákona na zapísanie práva na interrupciu do ústavy krajiny. Vo vyhlásení to uviedli poslankyne Marie-Pierre Rixain a Aurore Bergé, ktorá je líderkou skupiny strany v parlamente.Stalo sa tak po tom, čo americký najvyšší súd zvrátil takmer 50. rokov starý verdikt, ktorým zrušil ústavnú ochranu interrupcií v krajine. „Čo sa stalo inde, sa nemôže stať vo Francúzsku,“ vyjadrila sa Rixain.Právo na interrupciu vo Francúzsku je už zakotvené v zákone z roku 1975, ktorý sa týka dobrovoľného ukončenia tehotenstva v právnom rámci, ktorý dekriminalizoval interrupcie. Ústavný zákon by podľa Rixain toto právo upevnil pre budúce generácie.Návrh zákona bude obsahovať ustanovenie, podľa ktorého by bolo „nemožné zbaviť osobu práva dobrovoľne ukončiť tehotenstvo“, uvádzajú političky vo vyhlásení.