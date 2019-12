Francúzski vývozcovia šampanského žiadajú E. Macrona o pomoc

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Paríž 3. decembra (TASR) - Federácia francúzskych vývozcov vína a destilátov (FEVS) sa obrátila na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby ich ochránil pred prípadným uvalením 100-percentnej dane na francúzske produkty vrátane šampanského. Tou pohrozil Washington v súvislosti s digitálnou daňou zavedenou vo Francúzsku. Export francúzskych šumivých vín do Spojených štátov dosahuje ročne takmer 700 miliónov eur.Boli by to ďalšie dane k 25-percentnej dani, ktorej už čelia vývozcovia tichých vín. Tí doplácajú na spor USA a Európskej únie za dotácie pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus.Tentoraz sa jablkom sváru stala digitálna daň, ktorú Francúzsko schválilo na úrovni 3 %. Washington ju kritizuje a tvrdí, že diskriminuje americké internetové koncerny, ako sú Amazon, Google a Facebook. USA preto v pondelok (2. 12.) pohrozili, že ako odvetu môžu zaviesť clá až do výšky 100 % na francúzske tovary v hodnote 2,4 miliardy USD (2,17 miliardy eur).povedal šéf FEVS Antoine Laccia. Macrona vyzval, aby