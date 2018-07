Francúzsko a ESMA: Najhorší scenár, tvrdý brexit, je stále možný

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Londýn 12. júla (TASR) - Najhorší scenár, ktorým je odchod Británie z Európskej únie (EÚ) bez dohody, je stále možný, napriek novému plánu premiérky Theresy Mayovej. Uviedol to vo štvrtok francúzsky premiér Édouard Philippe.Prípravy na brexit síce pokračujú, ale stále nie je možné vylúčiť možnosť, že dôjde aj k najhoršiemu možnému scenáru, vyhlásil. A zdôraznil, že tzv. tvrdý brexit, teda odchod bez dohody, bude mať "strašné dôsledky" predovšetkým pre Spojené kráľovstvo, ale aj pre mnohé francúzske regióny.Európsky kontrolný úrad pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA) medzitým upozornil finančné spoločnosti v Británii, ktoré potrebujú mať základňu v EÚ, že by mali požiadať tento mesiac o licenciu, aby ju stihli včas získať v prípade tvrdého brexitu.ESMA chce zvýšiť informovanosť britských firiem aj o tejto možnosti, teda o neriadenom brexite bez prechodného obdobia.uviedol vo vyhlásení ESMA.Bez prechodného obdobia môže dôjsť k prerušeniu spojenia s európskymi klientmi finančných firiem, obchodných platforiem a správcov aktív so sídlom v Británii.Niektoré spoločnosti, ako napríklad Cboe Europe, už požiadali o licencie pre EÚ regulačné úrady Amsterdame, aby sa vyhli tomuto možnému problému.upozornil ESMA. Tento úrad zaznamenal nárast počtu žiadostí o licencie od regulačných úradov členských štátov EÚ.Niektoré národné regulačné úrady pritom identifikovali subjekty, ktorým hrozí, že ak najneskôr v júli nepodajú žiadosť, nebudú mať žiadnu záruku, že stihnú získať povolenie do 29. marca 2019, dodal ESMA.