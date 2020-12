Francúzsko bude mať lietadlovú loď s jadrovým pohonom, má merať približne tristo metrov

Loď za sedem miliárd eur

Väčšinu elektriny majú z jadra

9.12.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsko postaví novú lietadlovú loď s jadrovým pohonom, ktorá do roku 2038 nahradí plavidlo Charles de Gaulle. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že rozhodnutie použiť spomenutý pohon súvisí s klimatickou stratégiou "krajiny galského kohúta", keďže vyprodukuje menej emisií v porovnaní s motorovou naftou.Nová francúzska lietadlová loď bude mať približne 70-tisíc ton a dĺžku 300 metrov, čo je zhruba 1,5-krát viac ako Charles de Gaulle, ktorú v ostatných rokoch podľa francúzskych prezidentských poradcov nasadili na medzinárodné vojenské operácie v Iraku a Sýrii.Loď bude navrhnutá tak, aby vyhovovala bojovým lietadlám novej generácie a mohla slúžiť približne do roku 2080. Náklady na jej výstavbu nezverejnili, no francúzske médiá odhadujú, že bude stáť okolo 7 miliárd eur.Macron tiež prisľúbil investície do jadrového priemyslu vo výške 500 miliónov eur či samostatný fond na jeho modernizáciu.Jadrové reaktory poskytujú väčšinu francúzskej elektriny, ale veľa reaktorov starne a budú si vyžadovať množstvo prostriedkov na prispôsobenie najnovším vymoženostiam.Macron, ktorý v sobotu spoluorganizuje globálny video samit pri príležitosti 5. výročia parížskej klimatickej dohody, uviedol, že Francúzsko musí urobiť viac pre rozvoj veternej, solárnej, vodíkovej a inej obnoviteľnej energie.