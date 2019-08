Francúzsko bude naďalej viesť dialóg s Iránom

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 9. augusta (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian dnes povedal, že Paríž "nepotrebuje nijaké povolenie" na to, aby sa snažil o zmiernenie napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi.Informovala o tom agentúra AFP s tým, že Le Drian sa takto vyjadril po tom, ako americký prezident Donald Trump včera obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zo zasahovania do napätej situácie.uviedol Le Drian vo vyhlásení.Trump ešte vo štvrtok obvinil Macrona, že vysiela Iránunapísal americký prezident na Twitteri.dodal.Le Drian v reakcii povedal, že zhoršujúce sa vzťahy medzi Teheránom a Washingtonom podnietili iniciatívy snažiace sa o obnovu dialógu.povedal a dodal, že Macron o tejto iniciatíveUSA sa snažia o vyvíjanie maximálneho tlaku na Irán, pričom v máji 2018 jednostranne odstúpili od jadrovej dohody, ktorú dosiahli s Iránom v roku 2015 spoločne s Ruskom, Čínou, Francúzskom, Britániou, Nemeckom a EÚ. Washington následne obnovil voči Iránu sankcie vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 potom tieto sankcie ešte sprísnil, keď zrušil všetky dovtedy platné výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy.Európski signatári zmienenej jadrovej dohody s Iránom, vrátane Francúzska, však pokusom USA izolovať Iráncov odolávajú, píše AFP.Dodáva, že samotný Macron pravidelne telefonuje s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním. Dvojica spolu hovorila aj v utorok, pričom Macron počas telefonátu uviedol, že je úlohou Francúzskana to, aby došlo k prielomu a všetky strany súhlasil s otvorením rokovaní.