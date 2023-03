Francúzsko čakajú dve hlasovania o vyslovení nedôvery vláde, Macron stojí pred veľkou skúškou

Francúzska

Hlasovanie o nedôvere

Výsledok nie je zaručený





Ak hlasovania o nedôvere neuspejú, návrh reformy, ktorý okrem iného zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov, sa stane zákonom. V prípade, že by uspeli, znamenalo by to koniec plánu dôchodkovej reformy a prinútilo vládu odstúpiť, čo by bola veľká rana pre Macrona.





20.3.2023 (SITA.sk) -vláda v pondelok čelí dvom hlasovaniam o vyslovení nedôvery. Za nimi stoja poslanci, ktorých rozhnevalo, že prezident Emmanuel Macron využil špeciálnu ústavnú právomoc a presadil ťažko kritizovanú dôchodkovú reformu bez toho, aby o tom hlasovali.Poslanci v Národnom zhromaždení budú o nedôvere vláde hlasovať popoludní. Jedno hlasovanie iniciuje krajne pravicové Národné združenie a ďalšie malá skupina poslancov, ktorá získala podporu naprieč ľavicou.Obe hlasovania potrebujú podporu 287 poslancov dolnej komory parlamentu, kde má Macronova centristická aliancia väčšinu.Aj keď je zrejme nepravdepodobné, že by opozičníci mali úspech, atmosféra celoštátnych protestov, ktoré reforma vyvolala v parlamente a na uliciach, znamená, že výsledok hlasovania v Národnom zhromaždení nie je zaručený.Napätie sa odzrkadľuje občasnými protestmi a štrajkmi v rôznych odvetviach, od dopravy až po pracovníkov v energetike a sanitácii. V Paríži sa hromadí čoraz viac odpadu, keďže už 15 dní protestujú tamojší smetiari.