Francúzsko čelí žalobe na ICC ohľadom jadrových testov v Polynézii

Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzska Polynézia podala na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) so sídlom v Haagu žalobu voči Francúzsku za údajné zločiny proti ľudskosti počas jadrových skúšok uskutočnených v južnom Pacifiku. Oznámil to bývalý prezident Francúzskej Polynézie a súčasný opozičný líder Oscar Temaru.vyhlásil Temaru, ktorého v stredu citovala spravodajská stanica France 24.dodal Temaru s tým, že skúšky jadrových zbraní boli vnútené miestnym ostrovanomTemaru, ktorý podporuje nezávislosť tohto oceánskeho súostrovia od ústrednej vlády v Paríži, tvrdí, že Francúzsko od roku 2013opakovanými výzvami na spoločné rokovanie pod dohľadom OSN.Francúzska Polynézia, zámorské územie Francúzska, má približne 290.000 obyvateľov a v súčasnosti je známe predovšetkým ostrovom Tahiti, ktorý vyhľadávajú turisti. Avšak ostrovy Mururoa a Fangataufa zažili počas troch desaťročí 193 jadrových testov, až kým tento program v 90. rokoch neukončil vtedajší francúzsky prezident Jacques Chirac.Skúšky vo Francúzskej Polynézii boli medzi celkovo 210 testami jadrových zbraní, ktoré Francúzsko uskutočnilo v rokoch 1960-1996 aj na Sahare v Afrike. Zúčastnilo sa na nich približne 150.000 civilistov a vojakov.Tisícky z nich mali neskôr vážne zdravotné problémy, odškodné však dostala iba hŕstka z tých, ktorí sa rozhodli obrátiť na súd. Francúzsko dlhodobo odmietalo svoju zodpovednosť za následky pre zdravie ľudí a životné prostredie z obáv, že by to mohlo oslabiť jeho jadrový program počas studenej vojny.Paríž iba v roku 2010 prijal zákon priznávajúci odškodné vojenským veteránom a civilistom, ktorých rakovinové ochorenie môže byť pripisované zmienenému jadrovému programu.