Francúzsko chce lepšie chrániť ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia

Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzsky premiér Édouard Philippe prisľúbil v utorok okamžité opatrenia s cieľom chrániť ženy pred domácim násilím. Philippe za týmto účelom oficiálne začal konzultačné obdobie, ktoré potrvá do konca novembra. Informovala o tom agentúra DPA.povedal Philippe, zatiaľ čo oznámil plán na vytvorenie dodatočných 1000 miest v útulkoch pre týrané ženy.Philippe ďalej zdôraznil, že domáce násilie je "sexistickým procesom kontroly, hlboko zakoreneným v mysliach a zvykoch niektorých mužov, ktorí si v tomto smere zvykli na beztrestnosť".Francúzska vláda sa zaviazala, že prvé efektívne kroky v tomto smere podnikne ešte pred skončením konzultačného obdobia, ktoré by malo trvať do 25. novembra.uviedol Philippe s tým, že vláda na tento účel vyčlení päť miliónov eur.Premiér taktiež avizoval audit na viac ako 4000 policajných a žandárskych staniciach s cieľom "zistiť, akým spôsobom sú (tam) obete domáceho násilia prijímané".Skupiny francúzskych feministiek podľa DPA už dlhodobo tlačia na prijatie opatrení, ktoré by eliminovali to, čo ony samy označujú pojmom "femicída".