Francúzsko chce výrazne pomôcť vo vojne. Žiada, aby mohol Kyjev použiť ich zbrane proti ruskému územiu

20.5.2024 (SITA.sk) - Predseda zahraničného výboru francúzskeho Národného zhromaždenia Jean-Louis Bourlanges sa vyslovil za to, aby Paríž umožnil Ukrajine zasiahnuť ruské územie francúzskymi zbraňami.Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje francúzsky denník Le Figaro. „Zdá sa, že ten čas prišiel... Právo na sebaobranu neznamená nedotknuteľnosť územia agresora,“ uviedol Bourlanges.Preto vyzval Paríž, aby sa vzdal svojej „zdržanlivosti a prijal rozhodnutie“ podľa vzoru Veľkej Británie, ktorá umožnila ukrajinským jednotkám použiť britské zbrane proti Rusku. Bourlanges zdôraznil, že by to bolo úplne legitímne, pretože by to ukončilo asymetriu medzi agresorom a obeťou.