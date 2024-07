Francúzsko eliminuje hrozbu špionáže, zamietlo tisícky ruských a bieloruských žiadostí o akreditáciu na LOH v Paríži

22.7.2024 (SITA.sk) - Francúzske bezpečnostné služby zamietli viac ako štyritisíc ruských a bieloruských žiadostí o akreditáciu na olympijské hry v Paríži. Dôvodom bola hrozba špionáže a kybernetických útokov. Ako referuje web Politico, povedal to francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin V súvislosti s OH prišli Francúzom tisíce žiadostí pre široký okruh osôb, najmä športovcov, dobrovoľníkov a personál. Mnohé boli zamietnuté, vrátane žiadostí ruských a bieloruských občanov podozrivých zo špionáže. Spomedzi 4340 zamietnutých žiadostí sa necelých sto spájalo s možnými pokusmi o zahraničnú intervenciu, hlavne z Ruska a Bieloruska, uviedol Darmanin.„Okrem spravodajstva a tradičnej špionáže je tu možnosť získať prístup k bránam počítačovej siete na vykonanie kybernetického útoku. Napríklad sme odmietli veľké množstvo ,novinárov', ktorí tvrdili, že informujú o olympijských hrách,“ dodal Darmanin.Zároveň zdôraznil, že v súvislosti so športovým sviatkom, ktorý sa začne 26. júla, neevidujú žiadnu teroristickú hrozbu. Začiatkom júla pritom francúzska polícia uskutočnila niekoľko operácií a zatknutí v súvislosti s teroristickými hrozbami počas OH v Paríži.