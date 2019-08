Francúzsko eviduje dvakrát viac migrantov ako vlani

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 26. augusta (TASR) - Od začiatku tohto roka sa pokúsilo prekonať Lamanšský prieliv z Francúzska do Spojeného kráľovstva dvakrát viac migrantov ako počas celého roka 2018. Uviedla to v pondelok agentúra Belga s odvolaním sa na údaje francúzskej Námornej správy pre Lamanšský prieliv a Severné more.Inštitúcia so sídlom v meste Cherbourg-en-Cotentin, ktorá monitoruje francúzsko-belgické pobrežie, spresnila, že od začiatku januára do konca júla úrady zadržali 1451 osôb, ktoré sa pri 156 pokusoch na malých lodiach a plavidlách pokúsili dostať na britské územie. V roku 2018 francúzske alebo britské orgány zadržali 586 migrantov, ktorí sa v 75 prípadoch pokúšali nelegálne dostať po mori do Spojeného kráľovstva.K tohoročnej bilancii je treba prirátať aj 22 migrantov, ktorí sa pokúsili vyraziť na more z francúzskeho prístavu Dunkerque v noci zo soboty na nedeľu. Podľa informácií zodpovedných úradov sú dve osoby, ktoré sa mali na neúspešnej plavbe zúčastniť, hlásené ako nezvestné.Agentúra Belga pripomenula, že britská ministerka vnútra Priti Patelová bymala rokovať so svojím francúzskym rezortným kolegom Christophom Castanerom o boji proti nelegálnym prechodom migrantov cez Lamanšský prieliv.O tom, že nelegálne plavby migrantov pokračujú, svedčí aj správa z Belgicka. Týka sa nájdeného mŕtveho tela Iračana. Telo bolo objavené minulý týždeň v piatok v okolí mesta Zeebrugge a ide o prvý prípad utopeného migranta v belgických výsostných vodách.(spravodajca TASR Jaromír Novak)