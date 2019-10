Francúzsko je ochotné zvážiť krátky technický odklad brexitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzsko je otvorené prípadnému "odkladu termínu brexitu o, ktorý by umožnil britskému parlamentu ukončiť schvaľovanie príslušnej legislatívy.Uviedla to v utorok francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová, ktorá však zároveň vylúčila možnosť opätovného otvorenia rokovaní o revidovanej dohode o brexite. Informovala o tom agentúra AFP.povedala de Montchalinová v utorok večer vo francúzskom Senáte." zdôraznila ministerka. Podľa nej je pozícia Paríža v tomto smere nemenná.Vyjadrila sa tak po tom, ako poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v utorok večer v druhom čítaní vládny návrh vykonávacieho zákona o dohode o vystúpení Británie z EÚ. Tento zákon má previesť do britského práva revidovanú dohodu o brexite, ktorú s EÚ vyrokoval premiér Boris Johnson.Zároveň však odmietli Johnsonov návrh, aby muselo byť schvaľovanie vykonávacieho zákona ukončené v priebehu troch dní, teda ešte v priebehu tohto týždňa. Zamietnutie trojdňového harmonogramu podľa AFP zmarilo nádeje na ratifikovanie brexitovej dohody ešte pred súčasným termínom brexitu, ktorým je 31. október.Johnson po zamietnutí harmonogramu oznámil, že proces schvaľovania dohody pozastavuje s tým, že EÚ by mala zvážiť britskú žiadosť o odklad.Predseda Európskej rady Donald Tusk Európskej únii v utorok večer v reakcii rozhodnutia britských poslancov vyhlásil, že odporučí, aby členské krajiny súhlasili s ďalším odkladom termínu brexitu. Britská vláda minulý víkend požiadala EÚ o trojmesačný odklad odchodu z EÚ do 31. januára 2020.