Francúzsko je znepokojené prípadmi malformácií rúk novorodencov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. októbra (TASR) - Francúzsku verejnosť v poslednom čase znepokojila medializácia prípadov detí narodených so zdeformovanými alebo chýbajúcimi hornými končatinami.Tieto prípady sa vyskytli v troch lokalitách na vidieku a v geograficky veľmi presne ohraničenom priestore, informoval v pondelok spravodajský portál RTL.Spresnil, že prípady narodenia detí s malformáciami hornej končatiny boli zaznamenané v roku 2009 v departemente Ain, kde sa do roku 2014 narodilo sedem takýchto detí.Podobné prípady hlásili aj z regiónu Loire Atlantique (tri deti narodené v rokoch 2007-08) a z Bretónska (štyri deti narodené v rokoch 2011-13).Regionálne úrady verejného zdravotníctva svojho času konštatovali, že výskyt malformácií rúk u novorodencov v daných oblastiach nepredstavuje žiadnu odchýlku od celoštátneho priemeru. Nevideli preto dôvod pre znepokojenie ani pre hlbšie štúdium tohto fenoménu, uviedol portál RTL. Viacerým združeniam, ktoré situáciu monitorovali, bol dokonca znížený objem finančnej podpory, konštatoval portál RTL.Poslanec Európskeho parlamentu Yannick Jadot v pondelok vo vysielaní rozhlasovej stanice RTL označil celú situáciu za škandalóznu.Poukázal na to, že všetky rodiny, ktorým sa narodilo takto postihnuté dieťa, žili v blízkosti polí osiatych repkou olejnou alebo slnečnicou. Vyslovil preto podozrenie, že malformácie končatín môžu súvisieť s používaním pesticídov na poliach, keďže anamnéza a skúmanie životného štýlu rodín nepriniesli nijaké mimoriadne zistenia.Lekárka Emmanuelle Amarová, ktorá vedie združenie REMERA monitorujúce situáciu v regióne Ain, koncom minulého týždňa vytkla francúzskemu úradu verejného zdravotníctva používanie chybnej metodiky pri evidencii týchto prípadov.Po tejto kritike francúzsky minister životného prostredia Francois de Rugy informoval, že sa začne nové prešetrovanie týchto prípadov.