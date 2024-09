Francúzsko, Nemecko a Británia označili export iránskych balistických rakiet do Ruska za „priamu hrozbu pre európsku bezpečnosť“

Ďalšia eskalácia

Opatrenia proti Iránu

10.9.2024 (SITA.sk) - Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo odsúdili vývoz iránskych balistických rakiet do Ruska a vyhlásili, že podniknú okamžité kroky na zrušenie bilaterálnych dohôd o leteckých službách s Iránom. Uviedli tiež, že sa budú pracovať na uvalení sankcií na Iran Air. Referuje o tom web The Guardian.Vlády Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva v spoločnom vyhlásení uviedli, že dôrazne odsudzujú iránsky export a ruské obstarávanie iránskych balistických rakiet.Poukazujú na to, že Irán sa postaral o ďalšiu eskaláciu agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine a keď iránske rakety zasiahnu európsku pôdu, zvýši sa tým utrpenie ukrajinského ľudu. „Tento čin je eskaláciou zo strany Iránu aj Ruska a je priamou hrozbou pre európsku bezpečnosť,“ uvádza sa vo vyhlásení.Všetky tri krajiny uviedli, že ak sa dodávky balistických rakiet do Ruska uskutočnia, prijmú významné opatrenia proti Iránu.„Okamžite podnikneme kroky na zrušenie dvojstranných dohôd o leteckých službách s Iránom. Okrem toho sa budeme usilovať o označenie významných subjektov a jednotlivcov zapojených do iránskeho programu balistických rakiet a transferu balistických rakiet a iných zbraní do Ruska. Budeme tiež pracovať na uvalení sankcií na Iran Air. Vyzývame Irán, aby okamžite prestal podporovať vojnu Ruska proti Ukrajine a zastavil vývoj a presuny svojich balistických rakiet.“