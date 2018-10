Francúzsko, Nemecko a Británia žiadajú vyšetrenie zmiznutia novinára

Na snímke Džamál Chášukdží. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 14. októbra (TASR) - Francúzsko, Nemecko a Británia požadujú dôveryhodné vyšetrenie zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího a poskytnutie úplnej odpovede zo strany Saudskej Arábie, informovala v nedeľu tlačová agentúra AP.Chášukdží žil v USA a patril ku kritikom saudskoarabskej vlády. Zmizol takmer pred dvoma týždňami, keď vošiel do budovy saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule. Turecké úrady sa obávajú, že bol zabitý a rozštvrtený. Saudská Arábia obvinenia odmieta, neponúkla však dôkazy o tom, že by novinár konzulát opustil.Francúzsky, nemecký a britský minister zahraničných vecí sa v spoločnom stanovisku v nedeľu vyjadrili, že ochrana slobody prejavu a zabezpečenie ochrany novinárov patria medzi hlavné priority. K prípadu pristupujú s maximálnou vážnosťou a žiadajú dôveryhodné vyšetrenie s cieľom zistiť pravdu a v prípade potreby identifikovať tých, ktorí nesú zodpovednosť za Chášukdžího zmiznutie.vyjadrili sa ministri.Saudská Arábia sa v súvislosti so zmiznutím Chášukdžího v nedeľu ohradila voči akýmkoľvek hrozbám ekonomickými sankciami či politickému nátlaku. Reagovala na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v nedeľu v rozhovore pre televízny kanál CBS pohrozil Rijádu prísnym trestom za zmiznutie novinára. Trh s cennými papiermi v Saudskej Arábii v nedeľu zaznamenal takmer sedempercentné oslabenie.Vo vyhlásení, ktoré v nedeľu zverejnila saudskoarabská štátna tlačová agentúra (SPA), úrady varovali, že kráľovstvo bude reagovať na akékoľvek kroky.