Francúzsko nie je pripravené ratifikovať dohodu s blokom Mercosur

Na snímke Sibeth Ndiayeová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 2. júla (TASR) - Francúzskodohodu o obchode, ktorú minulý týždeň uzavreli Európska únia (EÚ) a juhoamerický blok Mercosur po 20 rokoch rokovaní. Oznámila to v utorok hovorkyňa francúzskej vlády Sibeth Ndiayeová.Poukázala pritom na dlhý proces ratifikácie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou, ktorá trvala roky.povedala Ndiayeová pre spravodajský kanál BFM.Únia koncom minulého týždňa po dvoch desaťročiach rokovaní uzavrela dohodu o voľnom obchode s juhoamerickým blokom Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur), ktorý združuje Brazíliu, Argentínu, Uruguaj a Paraguaj. Patrila k nim aj Venezuela, ktorú pre pár rokmi vylúčili pre porušovanie demokratických princípov.Dohoda povedie k odbúraniu ciel a ďalších obchodných prekážok na oboch stranách Atlantiku. Vzájomné otvorenie trhov umožní Európe zvýšiť vývoz áut a strojov do Južnej Ameriky a štátom Mercosuru zase vyviezť viac poľnohospodárskych produktov na starý kontinent. Veľkí európski producenti poľnohospodárskych komodít, ako je napríklad Francúzsko, však majú strach, že sa to negatívne dotkne ich farmárov.