Francúzsko plánuje predĺžiť stav núdze o dva mesiace, vo verejnej doprave budú povinné rúška

2.5.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzska vláda plánuje predĺžiť stav núdze v súvislosti s pandémiou koronavírusu o ďalšie dva mesiace, do 24. júla. Na tlačovej konferencii o tom v sobotu informoval minister zdravotníctva Olivier Véran. Začiatkom týždňa návrh predložia parlamentu. Stále pritom platí, že 11. mája začne krajina s postupným uvoľňovaním bezpečnostných opatrení.Predčasným ukončením núdzového stavu, ktorý v krajine platí od 24. marca, by podľa Vérana riskovali opätovné zosilnenie epidémie."Ak by sme naraz poľavili cez noc 11. mája, úsilie, ktoré sme doteraz vynaložili... môžeme si byť istí, že všetko toto obdivuhodné úsilie francúzskeho ľudu by vyšlo nazmar," skonštatoval.Na tlačovej konferencii sa zúčastnil aj minister vnútra Christophe Castaner, ktorý doplnil, že medzi ďalšie navrhované opatrenia, ktoré predložia parlamentu, patria cestovné obmedzenia a zavedenie karanténneho procesu pre ľudí prichádzajúcich do Francúzska "zo zahraničia, z Korziky a ďalších zámorských území"."Cieľom vlády nie je brániť Francúzom v cestovaní, ale zabrániť vírusu v cestovaní," poznamenal Castaner. Od 11. mája budú tiež povinné ochranné masky na tvár vo verejnej doprave.