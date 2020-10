Francúzsko pre koronavírus zavádza nočné zákazy vychádzania v Paríži a ďalších ôsmich mestách

Sanitárny núdzový stav

Podnikatelia môžu žiadať o pomoc

15.10.2020 - Francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil zavedenie nočných zákazov vychádzania v Paríži a ďalších ôsmich mestách s cieľom zastaviť rýchle šírenie koronavírusu v krajine. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Opatrenie, ktoré sa vzťahuje na čas medzi 21:00 a 6:00, vojde do platnosti v sobotu, na najmenej štyri týždne, uviedol Macron v televíznom vystúpení. Od rovnakého termínu by mal v krajine znovu začať platiť aj sanitárny núdzový stav, ktorý sa skončil 10. júla. Druhý celonárodný lockdown by však bol podľa prezidenta "neprimeraný".Nočné zákazy vychádzania budú okrem Paríža platiť aj v Marseille, Lyone, Lille, Saint-Etienne, Rouen, Toulouse, Grenobli a Montpellier. Zasiahnu zhruba 22 miliónov ľudí a platiť by mali najmenej štyri týždne, pričom Macronova vláda plánuje toto obdobie predĺžiť na šesť týždňov.Na opustenie domácnosti v čase zákazu budú musieť mať obyvatelia oprávnený dôvod, pričom povolené budú len neodkladné vychádzky. Za porušenie hrozí pokuta 135 eur. V súkromí sa nebude môcť stretnúť viac ako šesť ľudí, pričom výnimku budú mať len veľké domácnosti.Školy v krajine však zostanú otvorené a počas dňa budú môcť ľudia ďalej cestovať aj medzi regiónmi. Podnikatelia, ktorí trpia finančnými následkami pandémie, budú môcť požiadať o štátnu pomoc.V stredu vo Francúzsku potvrdili ďalších 22 951 prípadov nákazy koronavírusom, pričom tak už tretí raz za šesť dní zaznamenali viac ako 20-tisíc nových infekcií.Cieľom opatrení je podľa Macrona dostať toto číslo na úroveň zhruba tritisíc. Krajina sa pritom zároveň stala deviatou na svete, ktorá prekročila hranicu 33-tisíc úmrtí na ochorenie COVID-19. Celkovo dosiaľ vo Francúzsku zaznamenali vyše 820-tisíc nakazených.